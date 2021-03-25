Студентов одного из московских университетов будут пускать на занятия по QR-кодам

Московский городской педагогический университет (МГПУ) объявил, что с 15 ноября будет допускать студентов на очные занятия только при предъявлении QR-кода, подтверждающего вакцинацию или недавнюю болезнь. Об этом сообщается на сайте университета.

«С 15 ноября 2021 года студенты, обучающиеся по программам высшего образования, допускаются к учебным занятиям на территории университета при предъявлении QR-кода, подтверждающего статус вакцинации от COVID-19, статус переболевшего или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что для студентов с медицинским отводом и младше 18 лет в университете будет организовано бесплатное экспресс-тестирование, а для не прошедших вакцинацию и не имеющих медицинского отвода занятия будут проводиться в дистанционном формате.

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