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Сегодня, в 12:43

Студентов одного из московских университетов будут пускать на занятия по QR-кодам

Для не прошедших вакцинацию и не имеющих медицинского отвода занятия будут проводиться в дистанционном формате

Фото: Global Look Press

Московский городской педагогический университет (МГПУ) объявил, что с 15 ноября будет допускать студентов на очные занятия только при предъявлении QR-кода, подтверждающего вакцинацию или недавнюю болезнь. Об этом сообщается на сайте университета.

«С 15 ноября 2021 года студенты, обучающиеся по программам высшего образования, допускаются к учебным занятиям на территории университета при предъявлении QR-кода, подтверждающего статус вакцинации от COVID-19, статус переболевшего или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста», – говорится в сообщении. 

Отмечается также, что для студентов с медицинским отводом и младше 18 лет в университете будет организовано бесплатное экспресс-тестирование, а для не прошедших вакцинацию и не имеющих медицинского отвода занятия будут проводиться в дистанционном формате.

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