Очередной рекорд по коронавирусу в России: 1189 смертей

В России за 24 часа зарегистрировано 40 443 новых зараженных коронавирусной инфекцией, скончались 1 189 пациентов с COVID-19. Об этом говорят данные операштаба.

Суточный показатель по летальным случаям стал очередным максимумом за весь период пандемии. Наибольшее число смертей зафиксировано в Москве, где умерли 95 инфицированных. Вторую строчку антирейтинга занимает Северная столица (86), далее идет Московская область (53).

В Москве обнаружено 6 827 новых инфицированных, в Петербурге 3 269 заболевших, в Московской области – 2 744. В Самарской области выявлено 1 569 новых случаев коронавируса, в Нижегородской области 807, в Воронежской 800. В Крыму сообщается о 741 заболевшем, в Свердловской области 721 новый случай. За ними следуют Красноярский и Пермский края (709 и 708 новых зараженных соответственно), а также Башкирия (673), Ростовская (644), Саратовская (624) и Смоленская (595) области.

В общей сложности за все время пандемии в России зарегистрировано 8 633 643 случая COVID-19, скончались 242 060 человека, выздоровели 7 445 438.