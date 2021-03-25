Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:13

Очередной рекорд по коронавирусу в России: 1189 смертей

В Москве выявлено 6 827 новых случаев COVID-19, в Петербурге – 3 269, в Подмосковье – 2 744

Фото: Global Look Press

В России за 24 часа зарегистрировано 40 443 новых зараженных коронавирусной инфекцией, скончались 1 189 пациентов с COVID-19. Об этом говорят данные операштаба.

Суточный показатель по летальным случаям стал очередным максимумом за весь период пандемии. Наибольшее число смертей зафиксировано в Москве, где умерли 95 инфицированных. Вторую строчку антирейтинга занимает Северная столица (86), далее идет Московская область (53).

В Москве обнаружено 6 827 новых инфицированных, в Петербурге 3 269 заболевших, в Московской области – 2 744. В Самарской области выявлено 1 569 новых случаев коронавируса, в Нижегородской области 807, в Воронежской 800. В Крыму сообщается о 741 заболевшем, в Свердловской области 721 новый случай. За ними следуют Красноярский и Пермский края (709 и 708 новых зараженных соответственно), а также Башкирия (673), Ростовская (644), Саратовская (624) и Смоленская (595) области.

В общей сложности за все время пандемии в России зарегистрировано 8 633 643 случая COVID-19, скончались 242 060 человека, выздоровели 7 445 438.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 16 часов назад

Анатолий Вассерман: «За умного человека и проголосовать не грех»

Общество 16 минут назад

Собянин сообщил о том, продлят ли нерабочие дни в Москве

Общество 46 минут назад

Эскорт-модель Рита Фокс прокомментировала свой арест на 14 суток за обнажённое фото на фоне Кремля

Общество 1 час назад

Студентов одного из московских университетов будут пускать на занятия по QR-кодам

Происшествия 2 часа назад

В Панаме восемь человек стали жертвами стрельбы на празднике в стиле «Игры в кальмара»

Общество 3 часа назад

СК назначил экспертизы по делу о незаконной охоте, к которому может быть причастен Валерий Рашкин

Общество 4 часа назад

В полиции рассказали о задержании сбежавшего из-под стражи члена банды Басаева

Общество 5 часов назад

В Москве провалился грунт, ковид-практика для медвузов, запрещенные лимоны: главное к 3 ноября

Общество 7 часов назад

В столице 3 ноября пасмурная погода, аномально тепло

Общество 14 часов назад

Сафронову не дали пронести в камеру маску для сна и отправили в карцер за настройку ТВ-антенны

Общество 14 часов назад

Туманные надежды на окончание локдауна и Минюст против свиданий: новости к вечеру 2 ноября

Общество 14 часов назад

«Да что туристы! Мы и сами не понимаем, что происходит!: В сети обсудили массовый отказ иностранцев от поездок в Россию

Общество 15 часов назад

«Россияне беднеют и вымирают – скоро некому будет покупать жильё»

Общество 15 часов назад

Глава СПЧ Фадеев: В год за превышение должностных полномочий, в том числе пытки, осуждают 800 человек

Общество 16 часов назад

«Путин сдержит слово – или рубить уже будет нечего, или лес будет бесследно «сгорать»

Общество 16 часов назад

«Такое чувство, что война не с ковидом, а с малым бизнесом»: в сети разнесли слова Пескова про продление «нерабочих дней»

Политика 16 часов назад

Анатолий Вассерман: «За умного человека и проголосовать не грех»

Общество 17 часов назад

Атеист, осуждённый за видео с монашкой, прокомментировал первый в России реальный срок за оскорбление чувств верующих

Общество 17 часов назад

Прогноз погоды на ноябрь от Романа Вильфанда. Видео

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика