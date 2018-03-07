Как не стать жертвой воровок во время переписи: лжесотрудницы Росстата обокрали трёх пенсионерок

Три криминальных кейса, связанные со Всероссийской переписью населения, описала на официальном сайте пресс-служба МВД РФ.

Во всех случаях пострадавшими оказались пожилые женщины. В Петербурге две злоумышленники под видом подписчиц проникли в квартиру к 92-летней пенсионерки. В итоге из квартиры пропали 1,5 миллиона рублей и 700 долларов США. А в Екатеринбурге две пожилые женщины потерпели ущерб на общую сумму в 500 тысяч рублей.

МВД призывает граждан быть бдительными и обращать внимание на отличительные черты переписчиков: жилеты, шарфы, сумки с символикой государственного мероприятия.