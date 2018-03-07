Как не стать жертвой воровок во время переписи: лжесотрудницы Росстата обокрали трёх пенсионерок
МВД сообщил о первых жертвах Всероссийской переписи населения, которая продлится до 14 ноября
Три криминальных кейса, связанные со Всероссийской переписью населения, описала на официальном сайте пресс-служба МВД РФ.
Во всех случаях пострадавшими оказались пожилые женщины. В Петербурге две злоумышленники под видом подписчиц проникли в квартиру к 92-летней пенсионерки. В итоге из квартиры пропали 1,5 миллиона рублей и 700 долларов США. А в Екатеринбурге две пожилые женщины потерпели ущерб на общую сумму в 500 тысяч рублей.
МВД призывает граждан быть бдительными и обращать внимание на отличительные черты переписчиков: жилеты, шарфы, сумки с символикой государственного мероприятия.
«Информация в переписной лист заносится только со слов опрашиваемого. Переписчики не интересуются паспортными данными и принадлежностью жилища. Следует помнить, что сообщать конфиденциальные данные переписчику не требуется, за участие в переписи денежные средства с граждан не взимаются, переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги»
, – пишет пресс-служба МВД.
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Также в ведомстве просят не отвечать на СМС и звонки с предложением ответить на вопросы переписи. Такая форма сбора информации во время переписи Росстатом не используется.
По данным Росстата, ко 2 ноября в переписи населения приняли участие 63% населения. Каждый четвёртый самостоятельно заполнил анкету на сайте госуслуг.