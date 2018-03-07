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Как не стать жертвой воровок во время переписи: лжесотрудницы Росстата обокрали трёх пенсионерок

МВД сообщил о первых жертвах Всероссийской переписи населения, которая продлится до 14 ноября

Фото: скриншот видеоролика Росстата ко Всероссийской переписи населения

Три криминальных кейса, связанные со Всероссийской переписью населения, описала на официальном сайте пресс-служба МВД РФ.

Во всех случаях пострадавшими оказались пожилые женщины. В Петербурге две злоумышленники под видом подписчиц проникли в квартиру к 92-летней пенсионерки. В итоге из квартиры пропали 1,5 миллиона рублей и 700 долларов США. А в Екатеринбурге две пожилые женщины потерпели ущерб на общую сумму в 500 тысяч рублей.

МВД призывает граждан быть бдительными и обращать внимание на отличительные черты переписчиков: жилеты, шарфы, сумки с символикой государственного мероприятия.

Фото: МВД РФ
Форма и удостоверение переписчика
«Информация в переписной лист заносится только со слов опрашиваемого. Переписчики не интересуются паспортными данными и принадлежностью жилища. Следует помнить, что сообщать конфиденциальные данные переписчику не требуется, за участие в переписи денежные средства с граждан не взимаются, переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги»

, – пишет пресс-служба МВД.

Также в ведомстве просят не отвечать на СМС и звонки с предложением ответить на вопросы переписи. Такая форма сбора информации во время переписи Росстатом не используется.

По данным Росстата, ко 2 ноября в переписи населения приняли участие 63% населения. Каждый четвёртый самостоятельно заполнил анкету на сайте госуслуг.

Рубрика: Общество

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