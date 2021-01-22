Судебные приставы усложнили поиск задолженностей

Федеральная служба судебных приставов РФ усложнила поиск задолженностей в банке данных исполнительных производств, обратил внимание «Собеседник».

Теперь для поиска долга нужно знать не только фамилию и имя человека, но и его дату рождения. В ином случае сайт ФССП выдаёт ошибку.

«Поле Дата рождения должно быть заполнено. Введите Дату рождения в формате дд.мм.гггг», – говорится в ответе на запрос. Судя по всему, нововведения внедряли в спешке – в слове «формат» допущена опечатка.

Журналисты и расследовали нередко используют банк данных исполнительных производств для поиска задолженностей у известных людей. Так, «Собеседник» недавно выяснил, что приставы завели 4 исполнительных производства на медиа-менеджера Игоря Малашенко, умершего в 2019 году. Три из них - за неуплату автомобильных штрафов.

До этого в системе ФССП оказалась фамилия главы Сбербанка Германа Грефа. Приставы начали исполнительное производство в отношении экономиста из-за долга по кредиту. Впоследствии выяснилось, что это случилось по ошибке. После того, как «Собеседник» обратил внимание на карточку, она исчезла из базы приставов. Теперь по номеру исполнительного производства долг числится за совсем другим человеком.