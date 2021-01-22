Судебные приставы едва не арестовали имущество главы Сбера

Судебные приставы начали исполнительное производство в отношении главы Сбера Германа Грефа из-за долга по кредиту. Соответствующую информацию Sobesednik.ru обнаружил в базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

– Греф Герман Оскарович, 08.02.1964, – говорится в данных о должнике. Его дата рождения и инициалы полностью совпадают с главой Сбера.

Регионом исполнительного производства указана Саратовская область, а основанием для него стала задолженность по кредитным платежам в сумме 125,7 тыс. рублей. В карточке указано, что еще в июне 2020 года судебный участок №2 Заводского района города Саратова.

В судебной базе никаких данных по этому решению найти не удалось.

В пресс-службе Сбера Sobesednik.ru подтвердили, что в базе судебных приставов действительно имеется такое решение, но оно было опубликовано «по ошибке».

– Есть решение, но оно было по делу совершенно другого человека. Мы обратили внимание Федеральной службы судебных приставов, в скором времени информация будет изменена, – сказали в пресс-службе.

После того, как Sobesednik.ru обратил внимание на карточку, она исчезла из базы приставов. Теперь по номеру исполнительного производства долг числится за совсем другим человеком.

В рамках исполнительного производства приставы имеют право на изъятие и обращение имущества в доход государства, выселение должника или взыскание выплат, получаемых им.

Ранее издание Baza сообщало, что Греф за 2018 года заработал порядка одного миллиарда рублей. Все эти средства ему выплатил непосредственно «Сбербанк».