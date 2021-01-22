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Судебные приставы едва не арестовали имущество главы Сбера

Общество
14:48, 22 января 2021

Судебные приставы едва не арестовали имущество главы Сбера
Рисунок: Камиль Бузыкаев
Рисунок: Камиль Бузыкаев

Судебные приставы начали исполнительное производство в отношении главы Сбера Германа Грефа из-за долга по кредиту. Соответствующую информацию Sobesednik.ru обнаружил в базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП). 

– Греф Герман Оскарович, 08.02.1964, – говорится в данных о должнике. Его дата рождения и инициалы полностью совпадают с главой Сбера. 

Регионом исполнительного производства указана Саратовская область, а основанием для него стала задолженность по кредитным платежам в сумме 125,7 тыс. рублей. В карточке указано, что еще в июне 2020 года судебный участок №2 Заводского района города Саратова.

В судебной базе никаких данных по этому решению найти не удалось.

В пресс-службе Сбера Sobesednik.ru подтвердили, что в базе судебных приставов действительно имеется такое решение, но оно было опубликовано «по ошибке».

– Есть решение, но оно было по делу совершенно другого человека. Мы обратили внимание Федеральной службы судебных приставов, в скором времени информация будет изменена, – сказали в пресс-службе.

После того, как Sobesednik.ru обратил внимание на карточку, она исчезла из базы приставов. Теперь по номеру исполнительного производства долг числится за совсем другим человеком. 

В рамках исполнительного производства приставы имеют право на изъятие и обращение имущества в доход государства, выселение должника или взыскание выплат, получаемых им.

Ранее издание Baza сообщало, что Греф за 2018 года заработал порядка одного миллиарда рублей. Все эти средства ему выплатил непосредственно «Сбербанк».

Рубрика: Общество

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