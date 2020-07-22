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Игорь Малашенко нарушает ПДД даже после смерти. Ошибка системы позволяет реальному водителю авто забыть о штрафах

Божена Рынска снова всех перехитрила

Малашенко
Фото: АГН Москва / Собеседник

Знаменитый медиа-менеджер, ушедший из жизни в 2019 году, продолжает накапливать долги. В 2021 году приставы завели на Игоря Малашенко 4 исполнительных производства. Три из них - за неуплату автомобильных штрафов. Судя по данным с дорожных камер Москвы, BMW Малашенко совсем недавно парковался в неположенных местах, пересекал сплошные линии и превышал скоростной режим.

Документ приставов
Фото: ФССП

Несмотря на то, что создатель телекомпании НТВ погиб в 2019 году, судебные приставы не оставляют попытки взыскать с него 17 255 рублей и 72 копейки.

ГИБДД, в свою очередь, ждет, когда владелец авто погасит штрафы за свежие нарушения - превышение скорости на 20-40 км/ч (500 рублей) и несоблюдение требований разметки (500 рублей).  

На некоторых фото можно заметить, что за рулем находится вдова Малашенко - Божена Рынска. Это органы исполнительной власти не волнует - по документам владелицей BMW она не значится до сих пор. Формально, Рынска чиста перед законом. На ее имя никак задолженностей нет.

Напомним, из-за долгов более чем на 10 тысяч рублей, гражданину России может быть запрещен выезд за границу.

Могила Игоря Малашенко превратилась в помойку, крест и фото валяются в грязи
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