Игорь Малашенко нарушает ПДД даже после смерти. Ошибка системы позволяет реальному водителю авто забыть о штрафах
Божена Рынска снова всех перехитрила
Знаменитый медиа-менеджер, ушедший из жизни в 2019 году, продолжает накапливать долги. В 2021 году приставы завели на Игоря Малашенко 4 исполнительных производства. Три из них - за неуплату автомобильных штрафов. Судя по данным с дорожных камер Москвы, BMW Малашенко совсем недавно парковался в неположенных местах, пересекал сплошные линии и превышал скоростной режим.
Несмотря на то, что создатель телекомпании НТВ погиб в 2019 году, судебные приставы не оставляют попытки взыскать с него 17 255 рублей и 72 копейки.
ГИБДД, в свою очередь, ждет, когда владелец авто погасит штрафы за свежие нарушения - превышение скорости на 20-40 км/ч (500 рублей) и несоблюдение требований разметки (500 рублей).
На некоторых фото можно заметить, что за рулем находится вдова Малашенко - Божена Рынска. Это органы исполнительной власти не волнует - по документам владелицей BMW она не значится до сих пор. Формально, Рынска чиста перед законом. На ее имя никак задолженностей нет.
Напомним, из-за долгов более чем на 10 тысяч рублей, гражданину России может быть запрещен выезд за границу.