Несмотря на то, что создатель телекомпании НТВ погиб в 2019 году, судебные приставы не оставляют попытки взыскать с него 17 255 рублей и 72 копейки.

ГИБДД, в свою очередь, ждет, когда владелец авто погасит штрафы за свежие нарушения - превышение скорости на 20-40 км/ч (500 рублей) и несоблюдение требований разметки (500 рублей).

На некоторых фото можно заметить, что за рулем находится вдова Малашенко - Божена Рынска. Это органы исполнительной власти не волнует - по документам владелицей BMW она не значится до сих пор. Формально, Рынска чиста перед законом. На ее имя никак задолженностей нет.