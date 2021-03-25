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Вчера, в 22:31

Рашкин-убийца лося, сломавшийся Минюст и Навальный за иерея: новости к вечеру 29 октября

Дайджест новостей к окончанию последнего нерабочего буднего дня

Фото: Global Look Press, Instagram-аккаунты Рашкина и Навального

Против депутата Госдумы Валерия Рашкина, известного оппозиционной деятельностью, завели дело о незаконной охоте. Он и его товарищи были задержаны в лесополосе Саратовской области поздно ночью. Их выслеживали по тепловизору до тех пор, пока они не погрузили мясо убитого лося в машину. Позже после задержания в лесополосе было найдено две сумки с охотничьим оружием, где находилось и охотничье удостоверение депутата.

Сайт Минюста вечером сломался и выдавал ошибку «502 Bad Gateway». Возможно, россияне вторую пятницу подряд не увидят новых имен в списках иностранных агентов. Надломилась именно страница с этими списками. После восстановления новых имен в перечне так и не появилось.

Алексей Навальный прокомментировал ситуацию с увольнением челябинского священника Георгия Сухобокого, который опубликовал в сетях пост, что готов пожать руку оппозиционному политику. 

«Иерархам РПЦ я хочу напомнить, что в одной там Книге, которую они, очевидно, не читали (ведь все их время уходит на общение с «теми, кому положено спрашивать»), написано: “Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное”. Чтобы они не потерялись в незнакомом тексте, то вот подсказка: Мф. 5:10»

, – написал политик в Instagram. 

Глава СПЧ Валерий Фадеев, выступая на Евразийском экономическом форуме, высказался против концепции безусловного базового дохода (гражданам безотносительно основного дохода ежемесячно выплачивается сумма из государственного бюджета).

«С моей точки зрения, это не социальное благо - это проявление бессилия экономической и социальной системы, бессилия политиков. Вы нам не нужны, но для того, чтобы вы не умерли с голоду, мы дадим вам безусловный базовый доход», – заявил Фадеев.

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Рубрика: Общество

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