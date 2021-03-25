Онлайн-кинотеатр отказался от премьеры сериала про священника, борющегося с Кощеем

Онлайн-платформа KION отказалась от премьеры сериала «Отец Сергий», сообщает телеграм-канал «Кошелёк Бекмамбетова».

Картина «Отец Сергий» – это российский хоррор-триллер, в котором бывший священник вступает на борьбу со злодеями из потустороннего мира. Помогает ему в этом следовательница Екатерина. Вместе они борются с персонажами русского фольклора, в том числе с Кощеем бессмертным

Видеосервис от МТС решил повременить с выходом многосерийного фильма в этом году из-за исков от религиозных общественников (как от православных, так и от мусульманских) из-за другого сериала – «Пингвины моей мамы».

По сюжету 15-летний подросток Гоша, которого травят в школе, связывается с компанией стендап-комиков. В сериале появляются шутки на религиозную тему, где высмеиваются обряды жертвоприношения в исламе, а мироточение православных икон сравнивают с менструацией.