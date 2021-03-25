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Онлайн-кинотеатр отказался от премьеры сериала про священника, борющегося с Кощеем

Ранее верующие оскорбились шутками из другого сериала KION и намерены обратиться в суд

Фото: скриншот трейлера сериала «Отец Сергий»

Онлайн-платформа KION отказалась от премьеры сериала «Отец Сергий», сообщает телеграм-канал «Кошелёк Бекмамбетова»

  • Картина «Отец Сергий» – это российский хоррор-триллер, в котором бывший священник вступает на борьбу со злодеями из потустороннего мира. Помогает ему в этом следовательница Екатерина. Вместе они борются с персонажами русского фольклора, в том числе с Кощеем бессмертным

Видеосервис от МТС решил повременить с выходом многосерийного фильма в этом году из-за исков от религиозных общественников (как от православных, так и от мусульманских) из-за другого сериала – «Пингвины моей мамы».

По сюжету 15-летний подросток Гоша, которого травят в школе, связывается с компанией стендап-комиков. В сериале появляются шутки на религиозную тему, где высмеиваются обряды жертвоприношения в исламе, а мироточение православных икон сравнивают с менструацией.

Правозащитный центр Общества «Царьград» в лице руководителя Андрея Разумовского заявил о намерении подать в суд на создателей фильма за оскорбление чувств верующих.

«Причём попытаемся через Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) скоординировать это заявление с мусульманами, чтобы это была наша общая позиция», – цитирует Разумовского канал «Царьград».

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