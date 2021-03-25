Николай Бондаренко: «В отношении Рашкина велась оперативная работа»

– Я был в районе, где все это произошло, – продолжает Бондаренко. – Валерий Рашкин с друзьями отдыхали на природе. Ехали на машине. И после того, как они увидели труп животного, практически из кустов выскочила орава сотрудников ФСБ, полиции, ГИБДД – все это как-то очень странно. А с ними съёмочная группа и кадры сразу попали в сеть. Очевидно, что это не обычный процесс, связанный в первую очередь с политической позицией Рашкина.

По словам Николая Бондаренко, он с коллегами обратился к прокурору Саратовской области и к руководству областного СК с требованием взять это дело под контроль и дать оценку действиям силовиков.

– Рашкин является депутатом Государственной Думы и все подобные действия против него невозможны без соответствующих санкций, – говорит Бондаренко. – Здесь же и осмотры, и задержание – Рашкин провёл там 15 часов. Все факты говорят о том, что, как минимум, в отношении Рашкина велась оперативная работа,