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Николай Бондаренко: «В отношении Рашкина велась оперативная работа»

Известный депутат Саратовской областной Думы назвал инцидент с Валерием Рашкиным провокацией

– Я считаю, что все произошедшее – однозначно провокация власти, которая пытается возбудить уголовное дело против оппозиционного депутата и лишить Валерия Рашкина мандата, – заявил «Собеседнику» Бондаренко. – Валерий Фёдорович только что избрался в Госдуму нового созыва и, конечно, это очень неприятно власти. Учитывая его позицию по ряду ключевых вопросов, по отмене результатов электронного голосования, его призыв расследования пыток в саратовских тюрьмах и т. д.

– Я был в районе, где все это произошло, – продолжает Бондаренко. – Валерий Рашкин с друзьями отдыхали на природе. Ехали на машине. И после того, как они увидели труп животного, практически из кустов выскочила орава сотрудников ФСБ, полиции, ГИБДД – все это как-то очень странно. А с ними съёмочная группа и кадры сразу попали в сеть. Очевидно, что это не обычный процесс, связанный в первую очередь с политической позицией Рашкина.

По словам Николая Бондаренко, он с коллегами обратился к прокурору Саратовской области и к руководству областного СК с требованием взять это дело под контроль и дать оценку действиям силовиков.

– Рашкин является депутатом Государственной Думы и все подобные действия против него невозможны без соответствующих санкций, – говорит Бондаренко. – Здесь же и осмотры, и задержание – Рашкин провёл там 15 часов. Все факты говорят о том, что, как минимум, в отношении Рашкина велась оперативная работа,

Рубрика: Политика

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