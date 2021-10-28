Краевой суд в Хабаровске отменил запрет паблика феминистки Юлии Цветковой

В Хабаровске краевой суд направил на повторное рассмотрение в первой инстанции – районный суд Комсомольска-на-Амуре – дело о запрете паблика «Монологи вагины». Об этом сообщает «Новая газета».

Центральный районный суд признал сообщество распространяющим поронграфию из-за схематичных рисунков обнаженных женских тел. Их публиковала ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова, которую в итоге начали преследовать по статье о распространении порнографии.

«В суде первой инстанции были допущены много процессуальных нарушений. <…> Юлин адвокат предоставил доказательства, которые апелляционный суд приобщил и которые поставили под сомнение решение суда первой инстанции», — рассказывает мать Юлии Анна Ходырева.

Факт того, что решение районного суда о признании рисунков порнографией поставлен под сомнение судом краевой инстанции, скорее всего, положительно повлияет на исход обвинения, предъявленного активистке.