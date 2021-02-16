ЛГБТ-активистке Цветковой утвердили обвинение в распространении порнографии

В Хабаровском крае местная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу художницы и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Об этом пишут «Такие дела» со ссылкой на мать активистки Анну Ходыреву.

Ходырева отмечает, что об отправке дела в суд местные СМИ узнали раньше, чем Юлия.

Напомним, против активистки применяют статью о распространении порнографии. Она вела паблик «Монологи вагины», посвященный феминистскому осмыслению телесности. В нем же публиковались схематические рисунки женских половых органов и обнаженных тел.

Адвокат активистки Алексей Бушмаков поясняет, что следствие настаивает на том, что Юлия совершила преступление. При этом статья, которую ей инкриминируют, подразумевает только лишение свободы: от 2 до 6 лет колонии.

Уголовное разбирательство в отношении Цветковой продолжается с ноября 2019 года. Вместе с тем против нее заводили административные дела о пропаганде «нетрадиционных отношений».