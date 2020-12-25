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ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой пришли уведомления о доставке двух гробов

Общество
18:41, 25 декабря 2020

ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой пришли уведомления о доставке двух гробов
Юлия Цветкова // Скриншот с видео на YouTube
Юлия Цветкова // Скриншот с видео на YouTube

ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова и ее мать Анна Ходырева получили в мессенджерах сообщения о доставке двух гробов по адресу их проживания. Об этом пишет портал «Такие дела».

Сообщения с двух номеров пришли на мессенджер матери Юлии. В них перечислялись позиции заказа для доставки: два гроба и два венка по общей цене 18 610 рублей. Отмечалось, что покупка оплачена и прибудет в пятницу с 9 до 18 часов.

В аккаунте отправителя на юзерпике расположен товарный знак ритуального агентства «Мемориал». Такая фирма действительно есть в городе, но у нее другой логотип. В назначенное время гробы с венками не привезли.

Когда журналистка «Таких дел» дозвонилась по номеру отправителя сообщения, тот бросил трубку после того, как сотрудница СМИ представилась.

«Когда я увидела первое сообщение про гробы, то очень испугалась, закричала. Было жутко. А Юля, на удивление, была спокойна как удав», — рассказывает Анна Ходырева.

Напомним, против Юлии Цветковой с ноября прошлого года ведется уголовное разбирательство за распространение порнографии. Она вела паблик «Монологи вагины», где публиковались схематические рисунки обнаженных женщин. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. За время следствия на нее завели еще три административных дела о «пропаганде гомосексуализма».

Рубрика: Общество

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Юлия Цветкова // Скриншот с видео на YouTube

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