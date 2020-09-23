Прокуратура в третий раз отказалась утвердить обвинение Цветковой

ЛГБТ-активистка из Комсомольска-на-Амуре Юлия Цветкова сообщила, что прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу о распространении порнографии.

«Это уже третий раз, когда возобновляется следствие», — написала Юлия на своей странице в Facebook.

Сейчас материалы дела возвращены в управление Следственного комитета по Хабаровскому краю. Официальной подтверждающей бумаги ни Цветкова, ни ее адвокат не имеют, уточняет «ОВД-Инфо» со ссылкой на маму активистки Анну Ходыреву. О возвращении дела адвокат Цветковой узнал из телефонного разговора со следователем.

Против Цветковой возбуждено дело за публикацию бодипозитивных рисунков обнаженных женщин в соцсети «ВКонтакте». Также на нее заведены административные дела о пропаганде нетрадиционных отношений.