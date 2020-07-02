ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову вновь преследуют за гомопропаганду

В отношении ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой составлен административный протокол по статье о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Об этом пишет «ОВД-инфо».

Поводом для административного разбирательства стала публикация в одном из пабликов ЛГБТ-тематики в Комсомольске-на-Амуре, где пребывает сама активистка.

Полицейские обнаружили в публикациях сообщества материалы, «направленные на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений».

По этой статье Цветкову пытаются обвинить уже во второй раз. Также известно, что ФСБ запросила у администрации соцсети данные для установления личности администратора группы, в которой активистка выкладывала свои работы.

Недавно в Москве, Петербурге и некоторых регионах России проходили акции в поддержку Юлии Цветковой, против которой возбуждено уголовное дело по статье о распространении порнографии за схематичные бодипозитивные рисунки обнаженных женщин.