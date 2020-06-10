В России прошли пикеты против предъявленного обвинения ЛГБТ-активистке Цветковой

В Санкт-Петербурге и Москве прошли пикеты в поддержку художницы и ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой. Координировали одиночные пикеты активистки Леля Нордик и Дарья Серенко.
Ранее жительнице Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой предъявили обвинение по уголовной статье о распространении порнографии. Причиной стала публикация боди-позитивных рисунков с образами обнаженных женщин.
«ОВД-Инфо» писал, что с Цветковой взяли подписку о недопустимости разглашения данных предварительного следствия.
Питер, мы с вами! #заЮлю #СвободуЦветковой pic.twitter.com/xz1igGow4N— СФА (@socfemalt) June 9, 2020
Преследования активистки начались еще в марте 2019 года, когда Цветкова, руководившая детской театральной студией, готовила с учениками спектакль о гендерных стереотипах «Голубые и розовые». Тогда администрация запретила проводить мероприятие «из-за разврата».
ЛГБТ-активистке грозит до 6 лет лишения свободы по инкриминируемой статье.