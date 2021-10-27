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Чулпан Хаматова, Бекмамбетов и Хабенский попросили Путина защитить благотворителей от «иноагентства»

Деятельность организаций, помогающих, в частности, больным детям, не может считаться политической, отмечают артисты

Фото: Global Look Press

Руководители благотворительных фондов направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о нераспространении на них закона об иностранных агентах. 

Об этом сообщает портал «Такие дела». В письме указывается, что деятельность благотворительных организаций не может считаться политической, и отмечается, что их в любом случае контролирует Минюст.

«Таким образом, предлагаем внести изменения в пункт 7 статьи 1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и изложить его в следующей редакции: "Действие пункта 6 статьи 2 настоящего Федерального закона не распространяется на объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, благотворительные организации, зарегистрированные в установленном законом порядке"», – пишут представители фондов. Также они предлагают дать возможность уже включенным в список иноагентов НКО выйти из него в случае изменения закона.

В числе подписантов – соучредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, новый худрук МХТ имени А. П. Чехова и соучредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, попечитель благотворительного фонда «Дети-бабочки», актриса Ксения Раппопорт и соучредитель благотворительного фонда «Подсолнух», режиссер Тимур Бекмамбетов. В общей сложности письмо подписали уже около полусотни человек

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