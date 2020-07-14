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Константин Хабенский назначен худруком МХТ имени Чехова

В Минкульте заявили, что отнеслись к решению Сергея Женовача, покинувшего пост по собственному желанию, с уважением

Фото: Global Look Press

Актер и режиссер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем МХТ имени Чехова.

Хабенский сменит на этой должности Сергея Женовача, который покидает ее по собственному желанию, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

В ведомстве сообщили, что отнеслись к решению Женовача с уважением, и поблагодарили его за работу. «Он принял МХТ им. А. П. Чехова в непростой период и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками», – заявили в пресс-службе Минкульта.

В министерстве выразили уверенность в том, что Константин Хабенский «обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень», отметив, что он проработал в театре много лет, «хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри».

Сергей Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства.

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