Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 14:02

«Уходим в подполье, мы против сегрегации». Кинчев отменяет официальные концерты из-за новых ковидных ограничений

Лидер группы «Алиса» обратился к поклонникам через официальный Instagram

Фото: Instagram

Во вторник, 26 октября, музыканты собрались на студии, чтобы объявить об отмене концертов в Новосибирске и Екатеринбурге. Ранее администраторы площадок сообщили артистам, что из-за локдауна концерты не получится провести так, как было задумано.

- “Шабаш” в Москве (концерт в честь 30-летие одноименного альбома - ред.) и “Кинчев Фест” - их тоже скорее всего не будет, - сказал фронтмен Константин Кинчев. - По тем условиям, которые выставляет государство, мы играть не будем. По QR-кодам и ПЦР-тестам мероприятия связанные с нами проводиться не будут. Мы считаем это сегрегацией и остаемся верными своим убеждениям. Концертная деятельность на этом заканчивается, что не исключает подпольных мероприятий, о которых вы будете оповещены. Прошу прощения, деньги возвращаем.

По словам Кинчева, освободившееся время группа потратит на запись нового музыкального материала. Даже если отключат интернет. 

- Сейчас мы плотно садимся за чистовую запись нового альбома. В следующем году, думаю, найдем возможность донести его до слушателей. Если сеть перерубят, будем выпускать на кассетах и бобинах - вернемся в прошлое.

Константин Кинчев - один из давних и последовательных критиков ограничений, связанных с коронавирусом. Эти меры он начал активно осуждать ещё в прошлом году, после отмены нескольких концертов "Алисы".

“Вы совершаете преступление против человечности”. Кинчев обрушился на вакцинацию, QR-коды и власть
“Не зря я назвала дочь в честь вашей группы”. Как россияне благодарят Кинчева за критику вакцинации и ковидных запретов
Ссылка на Телеграм
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 4 дня назад

Александр Ширвиндт: Я могу быть президентом подземного перехода

Общество 9 секунд назад

Как мигранты оккупировали Коммунарку

Происшествия 28 минут назад

Видео: В Балтийске произошёл взрыв в жилом доме, детей сбрасывают прохожим из окон

Общество 46 минут назад

Как сериал «Игра в кальмара» влияет на подростков? Разбираемся с экспертом

Общество 2 часа назад

СК: жилец квартиры дома в Набережных Челнах, где взорвался газ, состоял на учете у нарколога

Расследование 3 часа назад

Друзья Путина и фирма с одним сотрудником: Кто зарабатывает на экспресс-тестах на ковид

Общество 3 часа назад

В России суточный прирост смертей от COVID-19 превысил отметку в 1100 человек

Общество 3 часа назад

Youtube удалил видео президента Бразилии, который связал вакцины от коронавируса с развитием СПИД

Общество 5 часов назад

Для работы чиновников готовят «суперприложение» за полмиллиарда рублей

Общество 5 часов назад

Новые сертификаты о вакцинации от COVID-19, отмена обязательного техосмотра: Главное к 26 октября

Общество 6 часов назад

В Москве запустили бесплатный сервис по вывозу из квартир старой техники

Общество 7 часов назад

Эксперт: Запрет на работу ночных заведений грозит их переходом в «подполье»

Общество 7 часов назад

В Москве сегодня облачно и ветрено, до плюс семи

Общество 14 часов назад

Более 300 научных деятелей попросили генпрокурора Краснова не помещать ректора «Шанинки» в СИЗО

Общество 15 часов назад

Каждый день в России умирает от ковида 1000 человек. Это больше, чем в самых страшных терактах и катастрофах

Общество 15 часов назад

«Семь лет отпуска в Турции - так долго там ещё некто не отдыхал»: в сети обсуждают россиян, которым грозит тюрьма за поджог леса в Анталье

Общество 15 часов назад

«Камеры начнут реагировать на дворника с лопатой и метлой»: в сети обсуждают систему, которая должна вычислять людей с оружием

Общество 16 часов назад

Два выходных от Путина, взрыв пятиэтажки и Татарстан без президента: новости к вечеру 25 октября

Общество 18 часов назад

«И сам снова ушел в бункер»: в сети обсудили указания Путина перед локдауном

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика