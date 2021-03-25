Во вторник, 26 октября, музыканты собрались на студии, чтобы объявить об отмене концертов в Новосибирске и Екатеринбурге. Ранее администраторы площадок сообщили артистам, что из-за локдауна концерты не получится провести так, как было задумано.

- “Шабаш” в Москве (концерт в честь 30-летие одноименного альбома - ред.) и “Кинчев Фест” - их тоже скорее всего не будет, - сказал фронтмен Константин Кинчев. - По тем условиям, которые выставляет государство, мы играть не будем. По QR-кодам и ПЦР-тестам мероприятия связанные с нами проводиться не будут. Мы считаем это сегрегацией и остаемся верными своим убеждениям. Концертная деятельность на этом заканчивается, что не исключает подпольных мероприятий, о которых вы будете оповещены. Прошу прощения, деньги возвращаем.

По словам Кинчева, освободившееся время группа потратит на запись нового музыкального материала. Даже если отключат интернет.

- Сейчас мы плотно садимся за чистовую запись нового альбома. В следующем году, думаю, найдем возможность донести его до слушателей. Если сеть перерубят, будем выпускать на кассетах и бобинах - вернемся в прошлое.

Константин Кинчев - один из давних и последовательных критиков ограничений, связанных с коронавирусом. Эти меры он начал активно осуждать ещё в прошлом году, после отмены нескольких концертов "Алисы".