“Вы совершаете преступление против человечности”. Кинчев обрушился на вакцинацию, QR-коды и власть

Вечером 15 июля музыкант, который почти никогда не выступает с заявлениями, выложил ролик, в котором раскритиковал действия местных Петербурга во время пандемии.

Главное из того, что он сказал:

- Докатились. Теперь, оказывается, я не могу играть на гитаре и петь свои песни без согласования с Комитетом по культуре. Как они взбелинились, получив донос от какого-то гаденыша!

- Официально заявляю. Я никогда не плясал ни под чью дудку и на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать петь свои песни. А если это попадает под ваши законы, которые вы печете как пирожки, то закрывайте меня по уголовке.

- Вы проводите “Алые паруса”, проводите чемпионат Европы по футболу, где собирается огромное количество народа, а мой фестиваль сначала ограничиваете до 3 тысяч, а потом и вовсе закрываете. Когда уже собрана сцена, поставлен аппарат и свет.

- Это двойные стандарты. Вы не вводите чрезвычайное положение, так как при этом государство должно было бы взять на себя все экономические потери народа. Зачем, если можно ежедневно просто кошмарить народ?

- Вы вынуждаете колоться экспериментальным препаратом и потом, как награду, получать цифровой код.

- Цифровая идентификация личности человека является преступлением. На Нюрнбергском процессе практика присвоения людям пожизненных обезличенных номеров была признана преступлением против человечности, не имеющим срока давности.

- Кто из нас преступник? Я - играющий для нескольких десятков человек (стадионов вы меня уже лишили) или вы - загоняющие людей под экспериментальные уколы?

- Я не хочу жить в вашем цифровом концлагере. А в обычном лагере жить готов. Если вы меня, конечно, признаете уголовником.