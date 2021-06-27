Сегодня, в 10:25

“Вы совершаете преступление против человечности”. Кинчев обрушился на вакцинацию, QR-коды и власть

Короткую речь лидера группы “Алиса” уже разбирают на цитаты

Фото: Instagram
- Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось.
- Константин Кинчев

Вечером 15 июля музыкант, который почти никогда не выступает с заявлениями, выложил ролик, в котором раскритиковал действия местных Петербурга во время пандемии.

Главное из того, что он сказал:

- Докатились. Теперь, оказывается, я не могу играть на гитаре и петь свои песни без согласования с Комитетом по культуре. Как они взбелинились, получив донос от какого-то гаденыша!
- Официально заявляю. Я никогда не плясал ни под чью дудку и на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать петь свои песни. А если это попадает под ваши законы, которые вы печете как пирожки, то закрывайте меня по уголовке.
- Вы проводите “Алые паруса”, проводите чемпионат Европы по футболу, где собирается огромное количество народа, а мой фестиваль сначала ограничиваете до 3 тысяч, а потом и вовсе закрываете. Когда уже собрана сцена, поставлен аппарат и свет.
- Это двойные стандарты. Вы не вводите чрезвычайное положение, так как при этом государство должно было бы взять на себя все экономические потери народа. Зачем, если можно ежедневно просто кошмарить народ?
- Вы вынуждаете колоться экспериментальным препаратом и потом, как награду, получать цифровой код.
- Цифровая идентификация личности человека является преступлением. На Нюрнбергском процессе практика присвоения людям пожизненных обезличенных номеров была признана преступлением против человечности, не имеющим срока давности.
- Кто из нас преступник? Я - играющий для нескольких десятков человек (стадионов вы меня уже лишили) или вы - загоняющие людей под экспериментальные уколы?
- Я не хочу жить в вашем цифровом концлагере. А в обычном лагере жить готов. Если вы меня, конечно, признаете уголовником. 
- Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось.
"Непривитых начнут хватать и колоть насильно". Кто из звезд выступил против повальной вакцинации?
Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 1 день назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 2 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 2 недели назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Шоу-бизнес 33 минуты назад

Неразвитые люди: Лидер "Несчастного случая" высказался о слушателях Пугачевой и Баскова

Культура и ТВ 3 часа назад

Куда пойти на выходные

Культура и ТВ 4 часа назад

Под Лондоном поставили оперу об отравлении Литвиненко российскими спецслужбами

Шоу-бизнес 5 часов назад

Меньше, чем у Бузовой: Сергей Соседов рассказал, за что ему мстят белорусские власти

Шоу-бизнес 8 часов назад

Шоубизнес шагает в политику!

Культура и ТВ 16 часов назад

"Ушел в грозу. Будто небо забрало с собой": умер Петр Мамонов

Спорт 16 часов назад

"Власть сошла с ума": россияне поддержали футболистов ЦСКА, отказавшихся от вакцинации

Культура и ТВ 16 часов назад

Дебютировать на сцене Николаю Сличенко помогла авантюра

Шоу-бизнес 17 часов назад

Николаю Баскову в Беларуси сообщили о смерти родного человека

Культура и ТВ 17 часов назад

Умер Пётр Мамонов

Культура и ТВ 18 часов назад

Последнее интервью Александра Стефановича: Алла Пугачева оставила мне автограф кровью

Шоу-бизнес 19 часов назад

Бывший муж Пугачевой до последнего не хотел прививаться

Культура и ТВ 19 часов назад

Моргенштерн, Алена Швец и BTS: Spotify назвал самых прослушиваемых исполнителей в России

Культура и ТВ 20 часов назад

Как Канны встретили русский фильм невыездного Серебренникова

Культура и ТВ 20 часов назад

Стефанович не признавал детей: Никас Сафронов рассказал о завещании режиссера

Шоу-бизнес 20 часов назад

«Заворотнюк не может увидеть не только какой-то режиссер Демидов, но и Навка!»

Спорт 21 час назад

В столичном ЦСКА опровергли информацию об отказе всей команды от вакцинации

Шоу-бизнес 21 час назад

«Не надо засорять мозг народу!» Зарубина отказалась от вакцины из-за серьезной причины

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика