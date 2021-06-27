“Вы совершаете преступление против человечности”. Кинчев обрушился на вакцинацию, QR-коды и власть
Короткую речь лидера группы “Алиса” уже разбирают на цитаты
Вечером 15 июля музыкант, который почти никогда не выступает с заявлениями, выложил ролик, в котором раскритиковал действия местных Петербурга во время пандемии.
Главное из того, что он сказал:
- Докатились. Теперь, оказывается, я не могу играть на гитаре и петь свои песни без согласования с Комитетом по культуре. Как они взбелинились, получив донос от какого-то гаденыша!
- Официально заявляю. Я никогда не плясал ни под чью дудку и на старости лет учиться этому не собираюсь. Я буду продолжать петь свои песни. А если это попадает под ваши законы, которые вы печете как пирожки, то закрывайте меня по уголовке.
- Вы проводите “Алые паруса”, проводите чемпионат Европы по футболу, где собирается огромное количество народа, а мой фестиваль сначала ограничиваете до 3 тысяч, а потом и вовсе закрываете. Когда уже собрана сцена, поставлен аппарат и свет.
- Это двойные стандарты. Вы не вводите чрезвычайное положение, так как при этом государство должно было бы взять на себя все экономические потери народа. Зачем, если можно ежедневно просто кошмарить народ?
- Вы вынуждаете колоться экспериментальным препаратом и потом, как награду, получать цифровой код.
- Цифровая идентификация личности человека является преступлением. На Нюрнбергском процессе практика присвоения людям пожизненных обезличенных номеров была признана преступлением против человечности, не имеющим срока давности.
- Кто из нас преступник? Я - играющий для нескольких десятков человек (стадионов вы меня уже лишили) или вы - загоняющие людей под экспериментальные уколы?
- Я не хочу жить в вашем цифровом концлагере. А в обычном лагере жить готов. Если вы меня, конечно, признаете уголовником.
- Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось.
Теги: #вакцинация, #пандемия, #ковид, #коронавирус, #власть, #музыка
Рубрика: Культура и ТВ