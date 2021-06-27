“Не зря я назвала дочь в честь вашей группы”. Как россияне благодарят Кинчева за критику вакцинации и ковидных запретов

Спустя 22 часа после публикации, под роликом с записью Кинчева подписчики оставили более 1700 комментариев. Sobesednik.ru не удалось обнаружить среди них почти ни одного отрицательного.

“Вы совершаете преступление против человечности”. Кинчев обрушился на вакцинацию, QR-коды и власть

Под каждым словом подпишусь. Уже в голос орать хочется от беспредела, творящегося вокруг! - поддерживает Кинчева ekaterina__volkova77

Константин Евгеньевич, аплодирую Вам стоя! 👏👏👏Когда же у всех так накипит, что мы начнём уже защищать себя и своих детей?!, - пишет ponochka_m

Вот не зря я свою дочь в честь Вашей группы назвала!🤘 Надеюсь и она вырастет такой же честной, смелой и мудрой.Вы-молодец 👏🔥, - признается skazka.v.v

🔥🔥🔥Костя за многих сказал, уважение и поклон тебе, мы вместе🔥🔥🔥, - реагирует sergey_yakupov1970

Константин Евгеньевич поддерживаю на всю 1000 %. 🔥🤘 Все правда и это больше всего обидно что из страны делаю концлагерь и проводят мероприятия которые выгодны только государству, не народу, - пишет wolf_pavel82

Сколько вложено денег, нервов. Бесит, что одним можно, а нам нельзя, - возмущается, - duboninaludmila

Константин, ХРАНИ ВАС Бог!!!! Низкий Вам поклон!!! Ваши песни дают силы и энергию дальше жить... ВСЕЛЕННАЯ ОБЕРЕГАЙ КОНСТАНТИНА, ДА БУДЕТ ТАК! - ira7vladivostok