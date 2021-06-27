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“Не зря я назвала дочь в честь вашей группы”. Как россияне благодарят Кинчева за критику вакцинации и ковидных запретов

Лидер “Алисы” записал жесткое видео-обращение к властям Санкт-Петербурга. После этого на странице рок-группы в Instagram начался заметный рост подписчиков.

Фото: Instagram

Спустя 22 часа после публикации, под роликом с записью Кинчева подписчики оставили более 1700 комментариев. Sobesednik.ru не удалось обнаружить среди них почти ни одного отрицательного.

“Вы совершаете преступление против человечности”. Кинчев обрушился на вакцинацию, QR-коды и власть

  • Под каждым словом подпишусь. Уже в голос орать хочется от беспредела, творящегося вокруг! - поддерживает Кинчева ekaterina__volkova77
  • Константин Евгеньевич, аплодирую Вам стоя! 👏👏👏Когда же у всех так накипит, что мы начнём уже защищать себя и своих детей?!, - пишет ponochka_m
  • Вот не зря я свою дочь в честь Вашей группы назвала!🤘 Надеюсь и она вырастет такой же честной, смелой и мудрой.Вы-молодец 👏🔥, - признается skazka.v.v
  • 🔥🔥🔥Костя за многих сказал, уважение и поклон тебе, мы вместе🔥🔥🔥, - реагирует sergey_yakupov1970
  • Константин Евгеньевич поддерживаю на всю 1000 %. 🔥🤘 Все правда и это больше всего обидно что из страны делаю концлагерь и проводят мероприятия которые выгодны только государству, не народу, - пишет wolf_pavel82
  •  Сколько вложено денег, нервов. Бесит, что одним можно, а нам нельзя, - возмущается, - duboninaludmila
  • Константин, ХРАНИ ВАС Бог!!!! Низкий Вам поклон!!! Ваши песни дают силы и энергию дальше жить... ВСЕЛЕННАЯ ОБЕРЕГАЙ КОНСТАНТИНА, ДА БУДЕТ ТАК! - ira7vladivostok
  • ﻿﻿﻿﻿Странно, что человек в таком возрасте и с таким опытом, размышляет поверхностно... - все же написал atabiev.k.a
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