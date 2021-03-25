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«После объявления локдауна, скупили все билеты на самолеты. Это не нормально» Инфекционист - о несознательности россиян

Специалист считает, что лучше оставаться дома

Фото: pixabay

Объявленные недавно нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября окажут слабый эффект на эпидемиологическую ситуацию, так как россияне используют это время не так, как это требуется для остановки распространение инфекции. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

- Мера вынужденная. Если бы граждане осознали, что в выходные лучше остаться дома, не посещать общественные места и использовать их для прерывания цепочки передачи COVID-19, то было бы всё нормально. Но, к сожалению, как только объявили нерабочие дни, сразу же скупили билеты на самолеты и забронировали огромное количество отелей, - сказал Евгений Тимаков.

По словам специалиста, уже тогда стало понятно, что никто сидеть дома не собирается. 

- Обратного ответа со стороны нашего общества нет и не будет, - говорит Тимаков 

Кроме введения ограничений, российские власти призвали людей активно участвовать в вакцинации и ревакцинации от COVID-19. В российские регионы возвращается обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.

- Обязательная вакцинация — двоякий вопрос. Слишком у нас менталитет в стране такой, что обязательная вакцинация может не пойти. 

По словам эксперта, в ответ на ужесточение мер обязательной вакцинации россияне могут начать массово покупать сертификаты о получении прививки.

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