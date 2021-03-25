Объявленные недавно нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября окажут слабый эффект на эпидемиологическую ситуацию, так как россияне используют это время не так, как это требуется для остановки распространение инфекции. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

- Мера вынужденная. Если бы граждане осознали, что в выходные лучше остаться дома, не посещать общественные места и использовать их для прерывания цепочки передачи COVID-19, то было бы всё нормально. Но, к сожалению, как только объявили нерабочие дни, сразу же скупили билеты на самолеты и забронировали огромное количество отелей, - сказал Евгений Тимаков.

По словам специалиста, уже тогда стало понятно, что никто сидеть дома не собирается.

- Обратного ответа со стороны нашего общества нет и не будет, - говорит Тимаков

Кроме введения ограничений, российские власти призвали людей активно участвовать в вакцинации и ревакцинации от COVID-19. В российские регионы возвращается обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.

- Обязательная вакцинация — двоякий вопрос. Слишком у нас менталитет в стране такой, что обязательная вакцинация может не пойти.

По словам эксперта, в ответ на ужесточение мер обязательной вакцинации россияне могут начать массово покупать сертификаты о получении прививки.