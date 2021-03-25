Масоны России сообщили, что локдаун может продлиться до начала зимы. Сам тайный Орден на время будет закрыт
По совам представителя общества, ограничения могут продлиться "по 30.11"
О временном локдауне сообщил Сергей Белявский - Великий Первый Страж Великой Ложи России, который не скрывает своей принадлежности к обществу.
- Дорогие друзья, вчера принято решение, что Великая Ложа России уходит на локдаун с 30.10 по 07.11 в соответствии с распоряжениями правительства Москвы о новых противокоронавирусных ограничительных мерах, - такое сообщение появилось 21 октября на официальной странице Белявского во Вконтакте.
Основная публичная деятельность масонской Ложи - платные экскурсии по масонскому храму, который открылся в этом году на Полтавской улице Москвы. Стандартная цена за билет - 3000 рублей.
- Прекращается проведение собраний Лож, экскурсий и публичных мероприятий. Экскурсия 30.10. отменяется. Приношу извинения, всем кто успел приобрести билеты - деньги будут полностью возвращены, - сообщает представитель масонов.
Основная программа экскурсия, как следует из описания на сайте - это рассказ о об истории Ордена Вольных каменщиков, его символике, ритуалах и знаменитых масонах на том самом месте, где происходят самые тайные масонские обряды.
- Следующая экскурсия состоится 20.11, если не будут продлены ограничительные меры, - пишет Белявский. Затем, отвечая на вопрос подписчика, он сообщает, что меры, скорее всего продлятся до начала зимнего периода, - Скорее всего по 30.11.
"Великая Ложа Древних и Принятых Вольных Каменщиков" была зарегистрирована в России в 2003 году. Главным