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Масоны России сообщили, что локдаун может продлиться до начала зимы. Сам тайный Орден на время будет закрыт

По совам представителя общества, ограничения могут продлиться "по 30.11"

Масонский храм
Фото: Соцсети

О временном локдауне сообщил Сергей Белявский - Великий Первый Страж Великой Ложи России, который не скрывает своей принадлежности к обществу.

- Дорогие друзья, вчера принято решение, что Великая Ложа России уходит на локдаун с 30.10 по 07.11 в соответствии с распоряжениями правительства Москвы о новых противокоронавирусных ограничительных мерах, - такое сообщение появилось 21 октября на официальной странице Белявского во Вконтакте.

Основная публичная деятельность масонской Ложи - платные экскурсии по масонскому храму, который открылся в этом году на Полтавской улице Москвы. Стандартная цена за билет - 3000 рублей.

- Прекращается проведение собраний Лож, экскурсий и публичных мероприятий. Экскурсия 30.10. отменяется. Приношу извинения, всем кто успел приобрести билеты - деньги будут полностью возвращены, - сообщает представитель масонов. 

Основная программа экскурсия, как следует из описания на сайте - это рассказ о  об истории Ордена Вольных каменщиков, его символике, ритуалах и знаменитых масонах на том самом месте, где происходят самые тайные масонские обряды. 

- Следующая экскурсия состоится 20.11, если не будут продлены ограничительные меры, - пишет Белявский. Затем, отвечая на вопрос подписчика, он сообщает, что меры, скорее всего продлятся до начала зимнего периода, - Скорее всего по 30.11.﻿﻿﻿﻿﻿

Фото: tt-mason.timepad.ru

"Великая Ложа Древних и Принятых Вольных Каменщиков" была зарегистрирована в России в 2003 году. Главным

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