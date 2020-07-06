«Вдруг ребята из полиции просто не знают, как надо?» Комитет против пыток* опубликовал памятку о насилии для силовиков
Идея проекта зародилась после насильственных задержаний на митингах в начале 2021 года
Комитет против пыток* запускает серию гайдов для сотрудников правоохранительных органов по нормам государственного законодательства о полиции. Название ей дали дружелюбное: «Я из полиции и у меня мирные намерения!»
«Проект появился благодаря вопиющим случаям применения насилия на мирных митингах и акциях протеста. Мы подумали: "А вдруг ребята из полиции просто не знают, как надо?"»
, – объясняют правозащитники в аккаунте Instagram.
В карточках объясняются ключевые нормы закона, согласно которым полицейский должен представиться и дать возможность выполнить законные требования, не применяя силы, если нет угрозы чьим-либо жизни и здоровью.
Также оговорены случаи, когда полицейский имеет право проверять документы и использовать спецсредства.
«Закон запрещает использовать спецсредства и оружие для разгона митингов, если участники не нарушают общественный порядок», – напоминают в Комитете.
*Комитет против пыток в 2020 году был признан Минюстом НКО, выполняющей функции иностранного агента