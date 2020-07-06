«Вдруг ребята из полиции просто не знают, как надо?» Комитет против пыток* опубликовал памятку о насилии для силовиков

В карточках объясняются ключевые нормы закона, согласно которым полицейский должен представиться и дать возможность выполнить законные требования, не применяя силы, если нет угрозы чьим-либо жизни и здоровью.

Также оговорены случаи, когда полицейский имеет право проверять документы и использовать спецсредства.

«Закон запрещает использовать спецсредства и оружие для разгона митингов, если участники не нарушают общественный порядок», – напоминают в Комитете.

*Комитет против пыток в 2020 году был признан Минюстом НКО, выполняющей функции иностранного агента