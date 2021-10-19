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В Подмосковье полицейские жестко задержали режиссера, спутав его с похитителем приставок

По словам режиссера, трое людей схватили его возле подъезда, надели наручники и посадили в машину

Фото: Дмитрий Мальтера

Полиция в подмосковном Одинцово с применением силы задержала режиссёра Фёдора Ермошина, потому что система нашла в его фото 70% сходства с вором приставок. Об этом сам задержанный сообщил «Новой газете».

Как рассказал Ермошин, трое людей в гражданской одежде подбежали к нему, когда он выходил из своего подъезда. Они повалили его на землю, надели наручники и посадили в машину. 

По словам режиссера, они никак не представились, ничего ему не объяснили, но заявили, что за чистосердечное признание ему уменьшат срок до пяти лет лишения свободы. 

«Я не понимал, бандиты это или полицейские, – отметил задержанный. Затем товарищ, который сидел за рулём, достал какой-то то ли брелок, то ли швейцарский нож с таким небольшим ножичком, сантиметров пять, и стал говорить: «тебе лучше во всем признаться». 

Позже его доставили в ОВД по району Строгино. Там сотрудник привёл его в кабинет и показал фотографию человека в очках и белой толстовке, который якобы украл приставки в Строгино. Программа показала сходство на 70% с внешностью Ермошина. 

«Сейчас вижу, что вы не похожи, а так – нет, – сказал полицейский. – Извини. Сейчас заберёшь свой паспорт в окошке». 

Далее режиссёру предложили воды, сфотографировали со всех ракурсов и взяли отпечатки пальцев. После того, как ему удалось выбраться из отдела полиции, он зафиксировал побои в травмпункте и написал заявление о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции в прокуратуру Московской области.

На прошлой недели петербургские полицейские с применением силы задержали солиста Мариинского театра Виктора Коротича, они объяснили это тем, что он может находиться в розыске. 

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