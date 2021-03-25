Российские власти снова потребуют от Google удалить приложение «Навальный»

Российские власти будут добиваться удаления из магазина Google Play приложения «Навальный», которое уже было заблокировано перед выборами, но позже его восстановили. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Зачем это нужно властям сейчас, если выборы уже закончились, не понятно, но будем ждать развития событий.

17 сентября по требованию Роскомнадзора приложение «Навальный», в котором были доступны рекомендации «Умного голосования», удалили из App Store и Google Play. Основанием для удаления приложения называли продолжение деятельности признанной экстремистской организацией ФБК и вмешательство в российские выборы с помощью него.

9 октября в маркетплейсе для Android Google Play вернули приложение.