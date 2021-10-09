Google Play вернул пользователям из России приложение «Навальный»

В маркетплейсе для Android Google Play вернули ранее заблокированное мобильное приложение оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил соратник Навального Иван Жданов «Медиазоне» (признана иноагентом).

Как рассказал Жданов, Гугл также восстановил видео и документы, которые были заблокированы во время выборов в Госдуму.

Мы проверили, приложение действительно стало доступно в Google Play, однако в российском AppStore оно остаётся заблокированным.

Блокировка приложения «Навальный», содержащее рекомендации «Умного голосования», произошла в первый день трёхдневного голосования на выборах в Госдуму, которое проходило с 17 сентября по 19 сентября.