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Мать, пытавшуюся продать своего ребёнка, приговорили к 4 годам колонии

Ребёнок передан под присмотр органов опеки

Фото: Global Look Press

В Москве Измайловский районный суд вынес вердикт в отношении Луизы Гаджиевой, которая пыталась продать своего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Гражданка отправится в колонию общего режима на четыре года.

Ранее СМИ писали, что уроженка Дагестана начала искать приёмных родителей для ребёнка ещё на восьмом месяце беременности, а потенциальные «покупатели» обратились с её резюме в полицию.

Ребёнок женщины сейчас находится под присмотром органов опеки и попечительства.

Год назад в соцсети «ВКонтакте» было заблокировано сообщество, где роженицы пытались найти потенциальных приёмных родителей для вынашиваемых ими детей.

Теги: #дети

Рубрика: Общество

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