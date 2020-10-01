Мать, пытавшуюся продать своего ребёнка, приговорили к 4 годам колонии

В Москве Измайловский районный суд вынес вердикт в отношении Луизы Гаджиевой, которая пыталась продать своего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Гражданка отправится в колонию общего режима на четыре года.

Ранее СМИ писали, что уроженка Дагестана начала искать приёмных родителей для ребёнка ещё на восьмом месяце беременности, а потенциальные «покупатели» обратились с её резюме в полицию.

Ребёнок женщины сейчас находится под присмотром органов опеки и попечительства.

Год назад в соцсети «ВКонтакте» было заблокировано сообщество, где роженицы пытались найти потенциальных приёмных родителей для вынашиваемых ими детей.