В Уфе женщина пыталась найти приёмных родителей сыну через интернет

В Башкортостане местная жительница выложила на личной странице «ВКонтакте» объявление в котором просит усыновить ее сына.

По её словам, ребёнок родился в Уфе в июле, у девушки проблемы со здоровьем, а отец оставил их. У ребёнка есть «проблемки», написала девушка, не уточнив, какие особенности здоровья у сына. Но более подробно расписала следующую информацию:

«По дизайну человека МГ 3/5, Солнце в знаке Рака. Принимал настройки Лилла Перла и Кундалини Рейки в утробе. Очень мощный ребёнок по энергетике»

, – цитирует издание «Ридус» объявление.

Девушка отметила, что оба родителя мальчика занимаются умственным трудом. На претензии пользователей «щенка продаёте что ли?» мать парирует: «По-вашему, надо было отказаться от него или выкинуть в мусорку?»

В одной из своих апрельских публикациях в соцсетях девушка заявляла: её не устраивает, что 43 из 100 беременностей в России заканчиваются абортами, и «нет элементарного сексуального воспитания».

Позже блогер-филантроп Светлана Машистова пояснила, что сын девушки давно находится в детском доме, а пользователи неправильно поняли её посыл. Она хотела помочь службе опеки в Уфе найти новых опекунов для своего сына.