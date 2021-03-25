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В Уфе женщина пыталась найти приёмных родителей сыну через интернет

Пользователи возмутились, но выяснилось, что мальчик давно в доме ребёнка, а мать помогает службе опеки в поисках новых родителей

Фото: Вк-сообщество «Петербургский дневник»

В Башкортостане местная жительница выложила на личной странице «ВКонтакте» объявление в котором просит усыновить ее сына.

По её словам, ребёнок родился в Уфе в июле, у девушки проблемы со здоровьем, а отец оставил их. У ребёнка есть «проблемки», написала девушка, не уточнив, какие особенности здоровья у сына. Но более подробно расписала следующую информацию: 

«По дизайну человека МГ 3/5, Солнце в знаке Рака. Принимал настройки Лилла Перла и Кундалини Рейки в утробе. Очень мощный ребёнок по энергетике»

, – цитирует издание «Ридус» объявление.

Девушка отметила, что оба родителя мальчика занимаются умственным трудом. На претензии пользователей «щенка продаёте что ли?» мать парирует: «По-вашему, надо было отказаться от него или выкинуть в мусорку?»

В одной из своих апрельских публикациях в соцсетях девушка заявляла: её не устраивает, что 43 из 100 беременностей в России заканчиваются абортами, и «нет элементарного сексуального воспитания».

Позже блогер-филантроп Светлана Машистова пояснила, что сын девушки давно находится в детском доме, а пользователи неправильно поняли её посыл. Она хотела помочь службе опеки в Уфе найти новых опекунов для своего сына.

Рубрика: Общество

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