В соцсети заблокировано сообщество, где роженицы предлагали усыновить их детей

Омбудсмен по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина обратилась в полицию в связи с обнаружением в соцсети «Вконтакте» сообщества, где публикуются предложения о покупке детей и неофициальном усыновлении.

Пресс-служба компании «ВКонтакте» сразу отреагировала на обращение. Сообщество было заблокировано. «"ВКонтакте" выступает категорически против деятельности подобных групп. Наша команда блокирует сообщества и личные страницы, связанные с торговлей детьми», — цитирует ТАСС пресс-службу.

В сообществе беременные женщины предлагали отдать своих детей после рождения.

Ранее сообщалось, что Оксана Пушкина обратилась к генпрокурору в связи с новостями о возможности ареста одиноких мужчин, которые воспользовались услугами суррогатных матерей.