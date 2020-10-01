Пушкина обратилась к Краснову из-за слухов об аресте отцов-геев, оплативших ЭКО

Депутат Госдумы, замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась к генпрокурору Игорю Краснову в связи с новостями о намерении СКР арестовать отцов, которые воспользовались услугами суррогатных матерей, являясь геями.

Она настаивает, что утверждение, будто мужчина не имеет права быть донором по причине гомосексуальной ориентации, противоречат Конституции РФ в статье о равенстве мужчин и женщин.

Пушкина также просит не допустить изъятия детей из семей и помещения их в интернаты. «Ребята ни в чем не виноваты, в сложившейся ситуации наш долг — защитить их от бесправия и мракобесия», — цитирует Пушкину РБК.

Также депутат отметила, что из-за влияния РПЦ в Госдуме неподвижно при комитете по охране здоровья лежит законопроект о регулировании системы вспомогательного родовспоможения, в том числе ЭКО.