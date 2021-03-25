Что можно сделать?

- Вопрос не в том, чтобы запретить мигрантов, а в том чтобы их адаптировать, научить быть горожанами. Проблема в том, что приезжая в новую социальною среду, которая обеспечивает им более высокий уровень жизни, мигранты эту среду пытаются переделать на свой лад. Они пытаются всех научить жить по тем самым лекалам, которые их исходную страну сделали второсортной. Если вы хотите сохранить в Москве правила кишлака, то Москва станет кишлаком. И тогда самим таджикам и узбекам в ней станет нечего делать. Хорошо бы не потворствовать здесь их привычкам и шариатским нормам, а научить (или заставить) принять правила того монастыря, куда они приехали. Сами таджики - нормальные люди, просто они воспитаны в такой среде, которая дает им определенные стандарты поведения. И проблема в том, чтобы этих людей адаптировать.