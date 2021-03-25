"Без мигрантов мы одичаем сами". Политолог - о возвращении 300 тысяч высланных гастарбайтеров
О непопулярном решении властей рассуждает Дмитрий Орешкин
Что случилось?
- МВД России амнистировало 300 тысяч граждан Таджикистана и Узбекистана, которые ранее были депортированы из страны с запретом на въезд, - считает политолог Дмитрий Орешкин. - Это многих возмутило. Но все-таки едут туда, где лучше. У нас лучше, чем в Таджикистане - есть повод порадоваться. Если серьезно, то рост экономики всегда сопровождается ростом количества рабочих мест. Чем быстрее растет экономика, тем больше рабочих рук она просит. Так что это неизбежно - от мигрантов будут выть, но они будут приезжать. Как только перестанут, это будет означать что мы остановились. Все западные города, как губка, всасывают в себя рабочую силу. Так происходит в Китае, так происходит в США. Если в России такси водят киргизы, то в США - русские.
То есть это - нормально?
- В Германии тоже ни у кого не вызывали радости турки, но если вы хотите экономического роста и повышения качества уровня жизни, вам нужны рабочие руки. Разговоры о том, что надо создавать рабочие места для местного населения, очень популярны, особенно среди коммунистов. Но местное население не заставишь жить в коммуналке, не заставишь работать водителем по 18 часов. Работа сволочная и не очень хорошо оплачиваемая. Тем, кто призывает выслать из России мигрантов, предлагаю задать вопрос - а вы готовы к резкому повышению цен в сфере услуг? И к сокращению количества этих самых услуг? Особенно таких, как такси, работа дворников и кассиров в наших магазинах у подъезда?
Что можно сделать?
- Вопрос не в том, чтобы запретить мигрантов, а в том чтобы их адаптировать, научить быть горожанами. Проблема в том, что приезжая в новую социальною среду, которая обеспечивает им более высокий уровень жизни, мигранты эту среду пытаются переделать на свой лад. Они пытаются всех научить жить по тем самым лекалам, которые их исходную страну сделали второсортной. Если вы хотите сохранить в Москве правила кишлака, то Москва станет кишлаком. И тогда самим таджикам и узбекам в ней станет нечего делать. Хорошо бы не потворствовать здесь их привычкам и шариатским нормам, а научить (или заставить) принять правила того монастыря, куда они приехали. Сами таджики - нормальные люди, просто они воспитаны в такой среде, которая дает им определенные стандарты поведения. И проблема в том, чтобы этих людей адаптировать.
Как к этому относиться?
- Тем, кто хочет избавить Россию от мигрантов, советую перечитать рассказ Щедрина "Дикий помещик" - про то, как хозяин решил выгнать всех дурнопахнущих мужиков, и в итоге остался один. Он радовался свежему воздуху не долго - скоро одичал сам.