Роман Ковалев стал героем недели. Молодой бармен, заступившийся за девушку в метро, получил медаль за отвагу от Следственного комитета, 2 миллиона рублей от столичной мэрии, и подарки от московского метрополитена и десятки денежных переводов на карту от сочувствующих. Все потому, что Роман не побоялся сделать замечание троим пьяным дагестанцам. После этого его избили, сломав ногами нос и кости лица.

Столичным ГУМВД было отмечено, что число преступлений, совершенных иностранцами выросло на треть по сравнению с прошлым годом. При этом, в статистике не учтены преступления, который совершают рабочие, приехавшие из южных республик РФ.