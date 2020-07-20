Совсем озверели. Самые громкие преступления мигрантов, которые возмутили нас этой осенью
Опасная тенденция
Роман Ковалев стал героем недели. Молодой бармен, заступившийся за девушку в метро, получил медаль за отвагу от Следственного комитета, 2 миллиона рублей от столичной мэрии, и подарки от московского метрополитена и десятки денежных переводов на карту от сочувствующих. Все потому, что Роман не побоялся сделать замечание троим пьяным дагестанцам. После этого его избили, сломав ногами нос и кости лица.
Столичным ГУМВД было отмечено, что число преступлений, совершенных иностранцами выросло на треть по сравнению с прошлым годом. При этом, в статистике не учтены преступления, который совершают рабочие, приехавшие из южных республик РФ.
Побоище в центре Москвы
В самом конце лета 27 августа в полицию было доставлено 50 человек. Среди них были граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Поводом стало массовая драка на Бауманской улице, в которой приняли участие полсотни человек. В результате 15 из них привлекли по административным делам, остальные отделались профилактической беседой. О том, что стало причиной драки не сообщалось. В тот же день стало известно о массовой драке мигрантов в одном из хостелов Новой Москвы - там полиция задержала около 20 человек. Все из них получили по 12 суток ареста.
Мигрантские драки - опасный тренд этого года. Об этом написал столичный мэр Сергей Собянин на своем официальном сайте: "Так не пойдет. Таким гостям мы не рады”. По его словам, за последние время было заведено 800 уголовных дел, депортированы около 200 человек, а 17,5 тысячи запретили въезд в страну.
Резня в Котельниках
Утром 9 сентября жители одного из домов в подмосковных Котельниках обнаружили под окнами лужу крови и бригаду следователей. Красный след от тела был очень большим и в местных пабликах сперва решили, что кто-то выбросился из окна. Выяснилось, что накануне неизвестные убили и ограбили 24-летнего жителя. Парня ударили ножом в область головы, шеи и рук, после этого преступники забрали его сумки и скрылись. Спустя несколько дней правоохранители задержали трех подозреваемых. Ими оказались уроженец Краснодарского края, гражданин Беларуси и ранее судимый житель Республики Дагестан. Суд заключил обвиняемых под стражу.
Народный бунт в Бужаниново
13 сентября стало известно, что недалеко от подмосковного села Бужаниново было совершено страшное преступление - мигранты изнасиловали и убили в лесу 67-летнюю пенсионерку.
Внимание к инциденту привлек местный журналист Андрей Трофимов. После этого жители Бужаниново окружили общежитие, в котором проживали мигранты, и потребовали наказать преступников. К месту начали приезжать жители из соседних поселений. В народном сходе приняли участие около тысячи человек.
Обвинение в убийстве и изнасиловании предъявлено двум гражданам Таджикистана. Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежитие.
Похищение после свидания
5 октября стало известно о диком инциденте на парковке в Санкт-Петербурге. Мужчина неславянской внешности избил женщину, выволок ее из машины, а затем затолкал в салон своей легковушки и увез. Жители соседних квартир успели снять все на телефон. После задержания преступника стала известна предыстория. 52-летняя женщина познакомилась с 40-летним мигрантом, но решила прервать общения после первого же свидания. Мигранту это не понравилось и он попытался вывезти женщину в область. По дороге той удалось отпроситься в туалет на заправку. Попав внутрь, похищенная заперлась в кабинке и позвала полицию.
Позорная фотосессия
Гражданина Таджикистана Руслана Бобиева сперва арестовали на 10 суток, а затем выслали из страны. Причиной стала эротическая фотосессия. Блогер и его русская подруга имитировали оральные ласки на фоне собора Василия Блаженного. Девушка, при этом, была одета в полицейскую форму. После большого скандала в СМИ представители таджикской диаспоры заявили, что на родине Бобиеву придется нелегко.
Наказание ребенка
7 октября стало известно, что в Пермском крае мигранты жестко обошлись с 13-летним мальчиком из-за сломанного бордюра на ремонтируемой дороге. Свидетельница рассказала, что ребенок был избит. Сами мигранты настаивают на том, что просто крепко держали пацана за руку до прихода взрослых. Инцидент был снят на видео, но из-за плохого качества записи не понятно что случилось на самом деле. Проводится проверка.
Ад в московской подземке
Жуткое избиение Романа Ковалева в вагоне столичного метро стало одной из главных новостей недели, затмив космический полет Юлии Пересильд.
Преступников арестовали. МВД поначалу предъявило обвинение в хулиганстве, но после резонанса глава Следственного комитета поручил завести дело о покушении на убийство и сопротивление при задержании - “три богатыря” угрожали полицейским колющим предметом, похожим на нож, и перцовым балончиком.