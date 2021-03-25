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Москва впервые уступила регионам в числе привлеченных трудовых мигрантов

Но все-таки более 50% рабочих путешественников в России были привлечены в 2020 году в Москву, МО и Питер

Фото: АГН «Москва»

К окончанию 2020 года число привлеченных в московскую экономику трудовых мигрантов было равно 27,4% от общего числа зарубежного пролетариата, прибывшего на работу в РФ. Об этом пишет журнал «Демоскоп Weekly».

Еще 10,6% рабочих иностранцев трудоустроились в минувшем году в Московской области. Чуть больше в Петербурге – 13,7%. В Ленинградской области трудятся 3,4% мигрантов. В Краснодарском крае – 3%.

Эти показатели представлены в процентном отношении, но в абсолютных числах общее число трудовых мигрантов в 2020 году поступательно снижалось из-за пандемии и других факторов. Уже в 2019 году численность иностранных работников снизилась в 81 из 85 регионов РФ. В 2020 году Москва впервые привлекла меньше меньше мигрантов, чем остальные субъекты РФ.

В третьем квартале 2020 года в Москве действующие трудовые патенты имели около 359 тысяч мигрантов.

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