Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:31

Социолог объяснил рост числа конфликтов с мигрантами в России пандемией

По его словам, конфликтные ситуации стали в целом чаще происходить на фоне возросшей нервозности из-за пандемии

Фото: Global Look Press

Рост числа конфликтов с мигрантами в России связан с повышением нервозности в обществе из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) в Санкт-Петербурге, социолог Даниил Александров в интервью «Ленте.ру».

«В доковидной эпохе у нас было твердое знание по государственной полицейской статистике, что мигранты не совершают больше преступлений, чем местные жители соответствующего возраста. Более того, по моим данным, когда я их изучал, нелегальные мигранты совершают меньше преступлений, потому что всех боятся и стараются вести себя тихо», – рассказал профессор. 

По словам Александрова, в основном этнические конфликты устраивала молодежь из числа мигрантов, которые родились в России, а также выходцы из Северного Кавказа. Он объяснил, что такие люди чувствуют себя обиженными. Они являются такими же россиянами, однако ощущают дискриминацию.

Социолог также подчеркнул, что из-за повышенной нервозности на фоне пандемии участились конфликты у всего населения страны. 

«Такое впечатление, что число конфликтов в целом увеличилось – родителей со школой, родителей на детских площадках. Мы постоянно получаем истории о том, что кто-то с кем-то подрался. Возможно и в среде мигрантов в связи со всеми трудностями жизни, которые сложились в ковидную эпоху, уровень конфликтности вырос», – добавил он. 

Ранее в Сергиевом Посаде закрыли общежитие, в котором проживали трудовые мигранты из предприятия «Экоокна». Это было сделано по требованию местных жителей, организовавших сход против присутствия иностранцев в сельской местности. До этого двое мигрантов изнасиловали и убили местную пожилую женщину.

Теги: #мигранты

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 1 день назад

Глеб Павловский: В острый момент Система пожертвует кем угодно

Расследование 1 день назад

Мэрия, МВД и школы: Где еще работала служба санобработки, чей сотрудник задержан по делу об отравлении арбузом из "Магнита"

Расследование 4 дня назад

Найден самый дорогой дом в России - за 40 млрд рублей. Фирма его владельца получала заказы от МИД и Управделами президента

Расследование 4 дня назад

Кто убил отца Александра Меня?

Расследование 4 дня назад

Если хочешь остаться: Как иностранцы бьются за право работать в РФ и при чем тут разливы нефти

Расследование 5 дней назад

Друзья Владимира Соловьева в разгар пандемии позаимствовали реанимобиль для сюжета о Навальном

Общество 1 минуту назад

Рентабельной нефти в России осталось на 21 год

Общество 35 минут назад

Главное к 15 сентября: россиян оставят без связи в ЧС, уголовка за релиз, блокировки Xiaomi в Крыму

Политика 1 час назад

В Японии обеспокоены запуском Северной Кореей ракет в сторону моря

Общество 2 часа назад

СК вызвал на допрос женщину, привезшую гроб сестры к зданию администрации Балашихи

Общество 9 часов назад

Американка погасила долг семейной пары копателей могил из российского села

Общество 10 часов назад

Почему Путин ушел на самоизоляцию? Все версии, кроме официальной

Общество 11 часов назад

Путин в самоизоляции, Явлинский в коттедже, мигранты на расселении: новости к вечеру 14 сентября

Общество 12 часов назад

"Шо? Опять в бункер?!" В сети отреагировали на заявление президента о самоизоляции

Общество 12 часов назад

"К чему же они готовятся с такими бредовыми идеями?" В сети не понимают инициативы Минцифры

Общество 13 часов назад

Глава Сергиево-Посадского городского округа призвал жителей Бужениново не чинить самосуд

Общество 14 часов назад

В Праге взят под стражу россиянин, которого подозревают в способствовании присоединению Крыма к России

Происшествия 15 часов назад

В Домодедове четвертые сутки ищут сбежавшую из багажа собаку

Общество 16 часов назад

Жители, восставшие против мигрантов в Подмосковье, готовятся к новому сходу

Политика 16 часов назад

Кандидатка Попова обвинила Вассермана в агитации среди школьников

Политика 16 часов назад

Кетеван Хараидзе оставили под арестом

Общество 17 часов назад

Новые выплаты ветеранам - Правительство Москвы раздаст по 40 тысяч рублей

Политика 17 часов назад

Трижды проголосовавшая Яэль Ильински: ЦИКу нужны красивые цифры

Политика 17 часов назад

The Insider* нашел у Явлинского особняк на Рублевке за 55 млн рублей

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика