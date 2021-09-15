Социолог объяснил рост числа конфликтов с мигрантами в России пандемией

Рост числа конфликтов с мигрантами в России связан с повышением нервозности в обществе из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) в Санкт-Петербурге, социолог Даниил Александров в интервью «Ленте.ру».

«В доковидной эпохе у нас было твердое знание по государственной полицейской статистике, что мигранты не совершают больше преступлений, чем местные жители соответствующего возраста. Более того, по моим данным, когда я их изучал, нелегальные мигранты совершают меньше преступлений, потому что всех боятся и стараются вести себя тихо», – рассказал профессор.

По словам Александрова, в основном этнические конфликты устраивала молодежь из числа мигрантов, которые родились в России, а также выходцы из Северного Кавказа. Он объяснил, что такие люди чувствуют себя обиженными. Они являются такими же россиянами, однако ощущают дискриминацию.

Социолог также подчеркнул, что из-за повышенной нервозности на фоне пандемии участились конфликты у всего населения страны.

«Такое впечатление, что число конфликтов в целом увеличилось – родителей со школой, родителей на детских площадках. Мы постоянно получаем истории о том, что кто-то с кем-то подрался. Возможно и в среде мигрантов в связи со всеми трудностями жизни, которые сложились в ковидную эпоху, уровень конфликтности вырос», – добавил он.

Ранее в Сергиевом Посаде закрыли общежитие, в котором проживали трудовые мигранты из предприятия «Экоокна». Это было сделано по требованию местных жителей, организовавших сход против присутствия иностранцев в сельской местности. До этого двое мигрантов изнасиловали и убили местную пожилую женщину.