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Вчера, в 22:08

Путин в самоизоляции, Явлинский в коттедже, мигранты на расселении: новости к вечеру 14 сентября

Дайджест новостей к вечеру вторника

Фото: скриншот

В Сергиевом Посаде закрыли общежитие, в котором проживали трудовые мигранты из предприятия «Экоокна». Это было сделано по требованию местных жителей, организовавших сход против присутствия иностранцев в сельской местности. Ранее двое мигрантов изнасиловали и убили местную пожилую женщину. При этом известно, что причастные к преступления не жили в общежитии и работали не в «Экоокнах» а занимались стройкой на соседнем СНТ. На встречу с сельчанами прибыл в том числе и глава городского округа Михаил Токарев.

У основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского нашли коттедж за 55 миллионов рублей на территории поселка Новодарьино по Рублевскому направлению. При этом лицо оппозиционной партии купил недвижимость в конце 2020 года, но только в 2016 году в его декларации можно было найти 12 миллионов рублей на счетах. В 2018 году официальные суммы были в три раза меньше. Супруга Явлинского и вовсе зарабатывала меньше полумиллиона. Правда, в 2018 году ведущий «яблочник» получил 30 миллионов в форме вознаграждения от адвокатского бюро «Инфралекс». Что это за бюро, подробнее можно прочитать здесь.

Другой умеренный любимец конъюнктуры Артемий Татьянович Лебедев, а точнее его дизайнерская студия, стала обладателем контракта на полтора миллиона рублей от Государственного Литературного музея имени Даля. За эти деньги контора должна будет обновить ресурс «Мир Достоевского» к празднованию 200-летия русского писателя.

Владимиру Путину придется определиться, что делать в дни голосования и как отдать свой голос за фаворитов из списка кандидатов, если пришлось уйти на самоизоляцию. Сегодня президент оградился от мира, поскольку в его окружении у нескольких людей обнаружили коронавирусную инфекцию (у кого именно – не уточняется). При этом Путин и его пресс-секретарь Песков заверили, что глава государства здоров и антитела от вакцины до сих пор высокие.


Коротко о других новостях:

  • Россияне в опросе «Работа.ру» назвали самые опасные, по их мнению, профессии: саперы (47%), шахтеры (46%), спасатели (42%), военные (33%), космонавты (26%), пилоты (23%) и полицейские (22%)
  • В Праге под стражу взят россиянин Александр Франчетти. Об этом чешские службы попросили силовики из Украины, которые подозревают, что Франчетти причастен к событиям в Крыму 2014 года
  • Правозащитница Алена Попова, против которой на выборах выставили журналиста Анатолия Вассермана, уличила последнего в агитации среди несовершеннолетних. Вассерман провел «урок» в столичной школе № 444
  • На Change.org более 150 организаций подписались под петицией за отмену закона об иностранных агентах
  • Глава компании десинсекции, которую подозревают в причастности к смертельному отравлению арбузом в Москве, считает, что жертвы ситуации не могли скончаться от используемого химического средства


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Рубрика: Общество

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