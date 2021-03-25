В Праге взят под стражу россиянин, которого подозревают в способствовании присоединению Крыма к России

В Чехии городской суд Праги принял решение о взятии под стражу гражданина РФ Александра Франчетти, пишет ТАСС. Мужчина был задержан в аэропорту столицы Чехии по запросу Украины из-за возможной причастности к процессам 2014 года, коснувшихся полуострова Крым.

Адвокат Франчетти опротестовал это решение суда. Заседание по апелляции пройдет через две недели.

Сейчас россиянин переведен в тюрьму Панкрац.

«Это шаг к фашизму», – заявил Франчетти во время того, как полиция выводила его из зала заседания.