Администраторы и технологи пришли в полную растерянность, не зная, как реагировать и смягчить заявление президента России Владимира Путина о возможном «уходе на карантин» из-за коронавируса, которым, по его словам, болеют многие люди вокруг него. На самом деле сигнал от президента – вовсе не про пандемию и коронавирусную инфекцию, сигнал президента – про большую политику, власть и, возможно, про транзит.

Такое мнение в своем авторском телеграм-канале озвучил известный российский журналист Дмитрий Севрюков.

«Вчерашнее заявление президента о его возможном уходе на карантин наделало переполоху не меньше, чем сообщение об уходе Марио Фернандеса из сборной России по футболу. Президентские слова прозвучали так неожиданно и так разительно диссонировали с позитивной предвыборной повесткой, старательно продвигаемой и им самим, и первой пятеркой партсписка Единой России, и правительством, и вообще всеми причастными к политическому процессу, что администраторы и технологи пришли в полную растерянность, не зная, как реагировать и смягчить такое высочайшее заявление.

Песков попытался витиевато объяснить президентские слова образностью его мышления, другие вовлеченные в проблему участники внутреннего политического рынка связали необычное и тревожное заявление с эпидемиологической ситуацией.

Однако такой президентский сигнал хоть и прозвучал в контексте вопросов коронавируса, но он вовсе не про пандемию, а про большую политику, про власть, про небезграничность ресурса руководства, а значит, и про призрак трансфера.

По сути вчера президент побудил страну заглянуть за горизонт 19 сентября, которое считается сакральной датой последнего дня голосования и воспринимается как серьезный рубеж, этакое сочетание страшного суда и страшного подсчета голосов, после которого может быть и продолжение нынешних попыток выживания страны, а может не быть и вообще ничего, кроме карантина, но только в широком социальном и политическом его понимании в образе почти армагеддона.

Страна этим вчерашним неожиданным и даже шокирующим заявлением поставлена перед выбором покруче, чем между Единой Россией и КПРФ. Перспектива политического карантина очевидно связывается с тем, доверятся ли россияне нынешнему курсу, несмотря даже на дрожь в рядах элит, которую президент образно назвал повышенной восприимчивостью к вирусу своего ближайшего окружения, или же транслируют в голосование ту черно-белую картину мира, с которой подошли к точке выбора.

Президент поставил ведь вопрос ребром о том, как быть дальше. И хотя, конечно, он давно для себя все решил, но его сформулированное в таком необычном виде обращение к нации свидетельствует о том, что сейчас он больше, чем когда-либо прежде нуждается в опоре и поддержке», – пишет Севрюков.