Подростковая поножовщина в Дагестане. Как можно было предотвратить трагедию и кто должен был это сделать?

Любой критичной ситуации предшествуют конфликты и насилие

– Антон Юрьевич, на ваш взгляд, кто должен отвечать за конфликты между школьниками в российском образовании? В том числе такого характера как драки, поножовщина.

У нас в государстве фраза «отвечать» обычно означает, кого наказать за это. Мне она не очень нравится. Поиск виноватого и его наказание, вроде случая с увольнением директора или штрафом для родителей – это разве приводит к какому-то решению ситуации?

Брать на себя ответственность за работу с классом, для предотвращения драк, травли, конфликтов (в том числе поножовщины), мне кажется, должны все участники образовательного процесса: дети, родители, педагоги, специалисты и администрация. Ответственность в смысле создания безопасной образовательной среды.

Одной из форм могут быть школьные и территориальные службы примирения. Мы, конечно, со смертями не работаем. Была у нас трёхлетняя работа по случаю с причинением несовершеннолетним смерти по неосторожности, приведшая ко встрече и диалогу обидчика с матерью погибшего, помогающая им обоим выйти из той ужасной ситуации и продолжить жить дальше, но это исключительный случай.

Как правило любой критической ситуации предшествует множество конфликтных ситуаций, агрессии, насилия и жестокого обращения, не получившего должного разрешения и ответа. Причём, подчеркну, именно воспитательного ответа, поскольку школа является гуманитарной организацией.

Мы в своей практике урегулирования конфликтов и профилактики правонарушений несовершеннолетних проводим восстановительные программы «Круги сообщества», «медиации по заглаживанию вреда», направленные на взаимопонимание, исправление ситуации, прекращению вражды, достижению и самостоятельному выполнению договорённостей, и составлению плана, кто что будет делать, чтобы подобное не повторилось.

Но, например, наши коллеги работали с ситуацией, когда ученик полоснул другого ножом. Позже выяснилось, что нему подошли трое, в очередной раз вымогали деньги. Формально он виноват, а в реальности ситуация была неоднозначной. Да, ребёнка убрали из школы, в другую школу перевели, но там его тоже не готовы принимать – вдруг он то же самое сделает. А он говорит, что не знал, что делать, поэтому защищался как мог, а они против него трое и все сильные.

Я думаю, вряд ли в случае из Дагестана это была первая ситуация. Какая-то ситуация, которая была до этого, разворачивалась, и не получилось её урегулировать по тем или иным причинам.