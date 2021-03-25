У уволенного директора лицея, где зарезали ученика, стало плохо с сердцем
Против экс-руководителя учебного учреждения завели уголовное дело по статье о халатности
В Махачкале в больницу доставили директора лицея №51, где сегодня в ходе драки один ученик 9 класса зарезал другого.
В ходе разбирательств по отрицательным мотивам были уволены и директор, и завуч по воспитательной работе. В отношении администрации школы заведено уголовное дело о халатности.
Минздрав Дагестана сообщил, что директор попал в стационар с сердечным приступом, пишет «Интерфакс».
Также заведено уголовное дело в отношении руководства ЧОПа, который предоставлял услуги школе, где произошло ЧП. Оно будет отвечать по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.