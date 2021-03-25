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В Махачкале подросток зарезал одноклассника прямо в школе

В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц из числа руководства школы

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве в отношении 15-летнего местного жителя, который входе конфликта с одноклассником ударил его ножом. Об сообщает СК РФ. 

По данным следствия, 11 октября 2021 года в помещении школы № 51 города Махачкалы между подозреваемым и его одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанес удар ножом своему противнику. От причиненного ранения подросток скончался в больнице.

Председатель СК России поручил доложить о ходе проведения первоначальных следственных действий, дать жесткую правовую оценку действиям должностных лиц из числа руководства школы, ответственных за обеспечение безопасности в здании, а также оперативно установить причины и условия произошедшего.

Рубрика: Общество

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