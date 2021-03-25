Вторая школьная поножовщина за день: в Туле 10-летний ученик ранил 12-летнего приятеля

В Киреевском районе Тульской области 10-летний школьник нанес удар ножом в область живота своего 12-летнего приятеля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Подросток с ножевым ранением доставлен областную клиническую больницу в состоянии средней тяжести.

Полиция начала проверку по факту инцидента.

Напомним, сегодня в Махачкале девятиклассник зарезал своего одноклассника в ходе драки. В итоге возбуждено три уголовных дела, уволены директор лицея и завуч по воспитательной работе. Директор учебного учреждения доставлен в больницу с сердечным приступом.