Вторая школьная поножовщина за день: в Туле 10-летний ученик ранил 12-летнего приятеля
Пострадавший подросток доставлен в областную больницу в состоянии средней тяжести
В Киреевском районе Тульской области 10-летний школьник нанес удар ножом в область живота своего 12-летнего приятеля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.
Подросток с ножевым ранением доставлен областную клиническую больницу в состоянии средней тяжести.
Полиция начала проверку по факту инцидента.
Напомним, сегодня в Махачкале девятиклассник зарезал своего одноклассника в ходе драки. В итоге возбуждено три уголовных дела, уволены директор лицея и завуч по воспитательной работе. Директор учебного учреждения доставлен в больницу с сердечным приступом.