Face pay не прошла испытание маской. Мы протестировали систему распознавания лиц в метро, которую многие считают шпионской
15 октября на всех станциях заработала новая технология. Она умеет взимать оплату за проезд, сканируя лицо пассажира
15 октября на всех станциях столичного метро заработала новая технология Face pay.
Она умеет взимать оплату за проезд, сканируя лицо пассажира. Теперь не обязательно искать по карманам карту "Тройка". Достаточно просто посмотреть в специальное прямоугольное окошко над турникетом - там находится камера. В пятницу утром столичные власти проверили систему на себе.
- Прозрачные очки и маски не станут помехой для распознавания лица пассажира, если хотя бы 40% его лица остаются открытыми. Если же закрыта большая часть лица, то потребуется чуть больше времени для распознавания пассажира, - написал в телеграм-канале глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.
Корреспондент “Собеседника” провел тест-драйв. В маске пройти не получилось. Службы здравоохранения требуют от пассажиров закрывать маской нос, но в этом случае у Face pay появляются трудности. После того, как маска была спущена на подбородок, система "подумала" около трех секунд и открыла створки.
Пока что москвичи настороженно относятся к такой опции. Сотрудница Метрополитена у турникетов рассказала, что в первый день платили лицом только те, кто проверял работу Face pay. Судя по самым популярным комментариям в Youtube, которые пользователи оставили под репортажем московского канала "М24", идею властей многие считают опасной.
- Всё это херово закончиться (((, - пишет Алекс Иванов
- Потом завоете, когда деньги сами начнут сниматься с ваших карт, - Игорь Толеронков
- А потом будут фабриковать дела, имея биометрию ! А дураки радуются..., - Маруся Бурикова
- Я всегда За новые технологии, но это уже перебор! Достать карточку 5 секунд, не так уж много, - замечает рустам рустам
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, пассажиру нужно внести в приложение “Метро Москвы” номер телефона, номер карты “Тройка”, данные банковской карты и фотографию.
Камеры Face pay сейчас установлены на всех турникетах - как на вход, так и на выход. Если вы не зарегистрировались, это ещё не значит, что за вами не следят.