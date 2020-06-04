Face pay не прошла испытание маской. Мы протестировали систему распознавания лиц в метро, которую многие считают шпионской

15 октября на всех станциях столичного метро заработала новая технология Face pay.

Она умеет взимать оплату за проезд, сканируя лицо пассажира. Теперь не обязательно искать по карманам карту "Тройка". Достаточно просто посмотреть в специальное прямоугольное окошко над турникетом - там находится камера. В пятницу утром столичные власти проверили систему на себе.

- Прозрачные очки и маски не станут помехой для распознавания лица пассажира, если хотя бы 40% его лица остаются открытыми. Если же закрыта большая часть лица, то потребуется чуть больше времени для распознавания пассажира, - написал в телеграм-канале глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Корреспондент “Собеседника” провел тест-драйв. В маске пройти не получилось. Службы здравоохранения требуют от пассажиров закрывать маской нос, но в этом случае у Face pay появляются трудности. После того, как маска была спущена на подбородок, система "подумала" около трех секунд и открыла створки.