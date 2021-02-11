Правильное ношение масок важнее их материала

Ученые из Кембриджского университета в ходе целой серии тестов выясняли, какие из самых распространенных видов масок являются наиболее эффективными. Они испытывали как традиционные медицинские трехслойные маски, так и респираторы с фильтрами. Оказалось, что основным защитным фактором является идеальная подгонка маски к лицу, то есть размещение ткани так, чтобы она максимально плотно прилегала к коже.

Если маска размещена на лице правильно, то она обеспечивает максимальную защиту, и эта подгонка более важна, чем материал, который применялся при изготовлении маски. Результаты исследования публикует журнал PLoS ONE.

Хотя количество участников эксперимента было небольшим, его выводы подтверждают информацию, полученную в ходе предыдущих работ на эту тему. На днях другое исследование показало, что если человек носит сразу две медицинских маски на лице, то уровень защиты от заражения коронавирусом достигает 96%. А всё потому, что маски более плотно прилегают к коже и защищают организм от частиц вируса воздушно-капельным путём.