Собянин связал рост заболеваемости COVID-19 с сезонными особенностями

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Москве возвращением работников из отпусков и детей в школы. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия-1».

«Осень, осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы (причины нестабильной заболеваемости - Прим. Sobesednik.ru). Надо просто в этот период, как всегда, быть более осторожными, соблюдать санитарные требования», – цитирует Собянина «Интерфакс».

Ранее в России зафиксировали более 20 тысяч новых случаев коронавируса впервые с 22 августа.

В Москве 18 сентября был новый максимум зараженных за месяц – 2746 человек.