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ЕГЭ по математике может снова стать обязательным. На этом настаивает Рособрнадзор

Регулятор считает, что базовую математику должны сдать все, кто претендует на получение аттестата о среднем образовании

Фото: АГН "Москва"

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что, если правительство не продлит специальное постановление о порядке сдачи экзаменов, уже начиная с 2022 года процесс вернется к «доковидному порядку». Кроме того, ведомство намерено настаивать на том, что базовая часть единого государственного экзамена по математике должна снова стать обязательно для всех выпускников.

«Наша позиция такая, чтобы вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его для поступления в вуз», — приводит слова руководителя регулятора ТАСС. Те, кто и так собирался сдавать математику и сделают это успешно, также получат аттестаты.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин рассказал о запуске экспериментальной программы по выдаче электронных аттестатов, которые будут автоматически загружаться на портал «Госуслуг». Уже в этом году такие свидетельства о получении среднего общего образования будут выдавать школы при пяти вузах.

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