Мишустин объявил о начале тестирования электронных аттестатов в школах

Пилотный проект по введению в России электронных аттестатов вместо бумажных будет запущен уже в этом году на базе школ при пяти университетах. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идет о школах при МГТУ имени Баумана, Санкт-Петербургском политехе, при Московском педагогическом госуниверситете, Уральском федеральном университете и Российском университете транспорта (МИИТ). Уже в этом году они будут выдавать выпускникам документы о среднем общем образовании в электронном виде.

«Цифровой формат значительно упростит использование документа об образовании (...) Его невозможно будет потерять или испортить. А значит — не придётся его восстанавливать, бегая по инстанциям, — пояснил Мишустин во время своего оперативного совещания с вице-премьерами правительства. — Работодатель сможет получить доступ к ресурсу и сам узнать всё, что нужно об уровне подготовки и знаниях своего будущего работника».

Премьер также пояснил, что электронный аттестат после выпуска будет заверяться школой цифровой подписью и появится в личном кабинете учащегося на портале «Госуслуг». В дальнейшем, по результатам эксперимента систему планируется расширить на всю страну.