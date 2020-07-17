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В Рособрнадзоре рассказали о грядущих изменениях в ЕГЭ почти по всем предметам

Так, время на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию было сокращено с 235 до 180 минут

Фото: Global Look Press

В ЕГЭ во всех учебных предметах, кроме информатики, внесут изменения, которые будут поэтапно вводить по всем предметам в течение 2022, 2023 и 2024 годов. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на Общероссийском родительском собрании.

«В этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики. Эти изменения связаны с тем, что ребята, которые выпускаются в следующем году, – это ребята, которые все 11 лет учились по современным образовательным государственным стандартам», – цитирует Музаева РИА Новости.

При этом он поспешил успокоить родителей подчеркнув, что революционных изменений не планируется и они будут поэтапно проходить по всем предметам. 

Он также отметил, что в демоверсиях, которые опубликуют до 1 сентября, будут видны все изменения во всех предметах. Музаев добавил, что нововведения направлены на то, чтобы дети не заучивали формулы и события, а умели применять знания на практике.

Ранее Рособрнадзор рассказал об изменениях в предстоящем ЕГЭ. 

«В ЕГЭ по базовой математике добавлены задания, проверяющие умения выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели. В ЕГЭ по биологии включено задание, проверяющие умение прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологии клеток и организмов разных. В ЕГЭ по литературе обогащен литературный материал: шире представлена поэзия второй половины ХIХ–ХХ веков, отечественная литература ХХI века, включена зарубежная литература. Повышены требования к объему сочинения, теперь оно должно содержать не менее 200 слов. Время, отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию, сокращено с 235 до 180 минут», – говорится в сообщении и отмечается, что с полным перечнем изменений можно ознакомиться на сайте ФИПИ.

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