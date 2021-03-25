«Не имеем никакого намерения и возможности вмешиваться» – Песков о деле Раковой

В Кремле знают о задержании бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, однако не планируют вмешиваться в следственные действия.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы знаем, что она задержана, мы знаем, что выполняются другие следственные действия. Разумеется, не имеем никакого намерения и возможности вмешиваться в эти следственные действия», – цитирует ТАСС слова пресс-секретаря.

По словам Пескова, в Кремле также осведомлены о задержании ректора «Шанинки» Сергея Зуева, с которым проводятся следственные действия по делу Раковой.