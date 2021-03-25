Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:16

«Не имеем никакого намерения и возможности вмешиваться» – Песков о деле Раковой

По словам пресс-секретаря главы государства, в Кремле осведомлены о задержании ректора «Шанинки» Сергея Зуева

Фото: Global Look Press

В Кремле знают о задержании бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, однако не планируют вмешиваться в следственные действия. 

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы знаем, что она задержана, мы знаем, что выполняются другие следственные действия. Разумеется, не имеем никакого намерения и возможности вмешиваться в эти следственные действия», – цитирует ТАСС слова пресс-секретаря. 

По словам Пескова, в Кремле также осведомлены о задержании ректора «Шанинки» Сергея Зуева, с которым проводятся следственные действия по делу Раковой. 

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Евгений Стычкин: я признаю только свою правду и умею её неплохо доказывать

Общество 5 часов назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Расследование 6 часов назад

Мантуров, Силуанов, Вайно... В России появился кооператив "Геленджик"

Расследование 1 неделю назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 1 неделю назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 2 недели назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 1 час назад

В Минобрнауки разработали инструкцию на случай шутинга в школе или вузе

Общество 1 час назад

В ночных заведениях Москвы ужесточат контроль за соблюдением антиковидных мер

Общество 1 час назад

Раскрыты детали уголовного дела против «инструктора Медведева по горным лыжам»

Общество 2 часа назад

Илья Гращенков о действиях властей: вакцинация любой ценой?

Общество 2 часа назад

«Российской семье пришел конец!» Соцсети в шоке от назначения Милонова зампредом комитета по вопросам семьи и женщин

Общество 2 часа назад

Глава Якутского села объяснил, почему на сельчан с неба начала падать картошка

Общество 2 часа назад

Детский лагерь как русская рулетка и националистический угар. Топ-10 цитат первого официального представителя Следственного комитета

Политика 4 часа назад

Володин рассадил заместителей

Общество 4 часа назад

«Догоним и перегоним загнивающий запад!» Россияне о новом рекорде смертности от COVID-19

Политика 4 часа назад

Госдума выбрала нового спикера. И он оказался старым

Общество 4 часа назад

Есть «Контакт»: зрителей зацепил сериал с Майковым о трудных подростках, но возмутила сцена с беженцами из Донбасса

Общество 5 часов назад

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части граждан

Общество 5 часов назад

Одна Сатана: Супруги-сатанисты убивали и ели других поклонников дьявола

Общество 5 часов назад

По делу замминистра просвещения Раковой задержали ректора Шанинки Сергея Зуева

Политика 5 часов назад

«Россия движется к войне»: Явлинский сделал громкое заявление

Расследование 6 часов назад

Мантуров, Силуанов, Вайно... В России появился кооператив "Геленджик"

Общество 6 часов назад

Пустите «Ласточку»! Жители севера Свердловской области просят наладить транспортное сообщение с Екатеринбургом

Общество 6 часов назад

Дмитрий Потапенко об отравлении в Оренбуржье: Спасать этих людей государство не будет

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика