Любимые клюшки и мячи. Неопубликованное интервью с Владимиром Маркиным

Объемный рабочий стол действительно рабочий – тут нет практически ничего лишнего. К нему приставлен небольшой столик – для посетителей и разговоров. На стене напротив – большая плазменная панель: Маркин постоянно в курсе того, что идет на новостных лентах ТВ.

А вот те вещи, которые и делают кабинет для его владельца вторым домом, расставлены на полках вдоль стен. Самые дорогие его сердцу – хранятся в комнате отдыха Владимира Ивановича.

– Вот это клюшка «Динамо» (Москва), клуба-обладателя кубка Гагарина, – Маркин приносит из комнаты отдыха свои сокровища. – А эту клюшку (достаёт ещё одну) мне подарили, когда наша молодёжная сборная по хоккею стала чемпионом мира. Я же дружу со многими хоккеистами. Вот эта клюшка (демонстрирует третью) – Овечкина, он сам мне её подарил. Но он праворукий, так что я не могу ею играть, она мне не подходит. Я ведь, знаете ли, тоже люблю погонять шайбу – по крайне мере три раза в неделю выхожу на поле играть в хоккей. Стараюсь...