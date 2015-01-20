Любимые клюшки и мячи. Неопубликованное интервью с Владимиром Маркиным
В архиве «Собеседника» нашлась так и не увидевшая свет запись разговора с бывшим официальным представителем Следственного комитета России, где он раскрывает самое сокровенное и личное
Зимой 2014-го, под Новый год, мы отправились в СКР к Владимиру Маркину на большое интервью. К слову, он тогда и некоторые публикации нашей газеты, тянущие на полноценное расследование, взял на проверку в СКР, и потом помогал связаться со следователями в разных регионах страны, если возникала в том нужда – ведь острые темы мы поднимаем на своих страницах регулярно.
Человек он был общительный, из нашей, можно сказать, журналистской братии. Поэтому сделали не только большое интервью, как и собирались, но и подробно пообщались на личные темы, благо в его кабинете было немало предметов, которые были для хозяина служили как бы узелками памяти событий в его жизни. И вот эта часть, про личное, не вошла тогда в материал. В октябре 2016-го Владимир Иванович ушел из СКР, и публиковать текст про реалии его бывшего кабинета нам показалось странным.
Сегодня мы публикуем то интервью Маркина, где он рассказывает о своём личном.
Владимир Маркин: «На работе человеку должно быть комфортно»
Кабинет главы управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Владимира Маркина небольшой и довольно аскетичный. Между тем, именно здесь находится, можно сказать, пульт управления той информацией, которую граждане получают о всех – громких (и не очень) – делах СКР.
Объемный рабочий стол действительно рабочий – тут нет практически ничего лишнего. К нему приставлен небольшой столик – для посетителей и разговоров. На стене напротив – большая плазменная панель: Маркин постоянно в курсе того, что идет на новостных лентах ТВ.
А вот те вещи, которые и делают кабинет для его владельца вторым домом, расставлены на полках вдоль стен. Самые дорогие его сердцу – хранятся в комнате отдыха Владимира Ивановича.
– Вот это клюшка «Динамо» (Москва), клуба-обладателя кубка Гагарина, – Маркин приносит из комнаты отдыха свои сокровища. – А эту клюшку (достаёт ещё одну) мне подарили, когда наша молодёжная сборная по хоккею стала чемпионом мира. Я же дружу со многими хоккеистами. Вот эта клюшка (демонстрирует третью) – Овечкина, он сам мне её подарил. Но он праворукий, так что я не могу ею играть, она мне не подходит. Я ведь, знаете ли, тоже люблю погонять шайбу – по крайне мере три раза в неделю выхожу на поле играть в хоккей. Стараюсь...
С этими словами он достаёт ещё одну клюшку, тоже именную.
– Я родом из Челябинска, – рассказывает Маркин. – Так вот, есть у меня земляк – Евгений Кузнецов. Он сейчас играет в НХЛ в Вашингтоне, а раньше в челябинском «Тракторе» играл. Он подарил мне эту клюшку, когда в составе молодёжной сборной России стал чемпионом мира.
Между тем, в кабинете у Маркина – на полке – лежат несколько футбольных мячей. Так что же у него в приоритете – футбол или хоккей?
– Спорт, – дипломатично отвечает хозяин кабинета. – Я увлекаюсь спортом, и сам по возможности им занимаюсь. Кстати, являюсь членом комитета по этике Российского футбольного союза (РФС). Вот этот мяч – подарок от РФС, этот – от Профессиональной Футбольной Лиги (ПФЛ), а эти – от «Зенита» и «Рубина», чемпионов России разных лет с автографами всех футболистов... А вот эта статуэточка – сувенир, который мне подарила Московская федерация футбола.
«Светлое прошлое»
На одной из полок стоит забавная фигурка кентавра с цветком в груди. Тоже подарок?
– Награда. Это работа Эрнеста Неизвестного, – объясняет Маркин. – Он специально сделал эту статуэтку для премии «Светлое прошлое», которую учредил для земляков-южноуральцев народный артист России Олег Митяев.
Премия эта уникальная, такой больше нигде нет, только у нас, в Челябинской области. Лауреатов определяют местные жители (открытым голосованием), а вручается она лишь тем землякам, кто живёт за пределами региона и достиг выдающихся успехов в разных сферах. Чтобы её получить, надо обязательно приехать в Челябинск.
Лауреатами этой премии стали Леонид Броневой, Александр Градский, Виктор Христенко, Александр Масляков, Вячеслав Быков, Анатолий Карпов, Святослав Бэлза, Александр Пороховщиков, Юрий Гальцев... Всего за 10 лет 94 известных южноуральца получили премию «Светлое прошлое». Я же был удостоен её в 2012 году.
Маркину вообще часто что-то дарит родная область. Книги по истории региона, или вот, к примеру, красивое панно – карта области, сделанная из цветных стёклышек, тоже подарок земляков – от местного Заксобрания.
А рядом – мини-фотогалерея: Маркин с президентом Путиным на закрытии Олимпиады в Сочи (приезжал «поболеть», поэтому Маркин на фото – в олимпийском костюме). С дочкой Анастасией (она по профессии экономист, по специальности и работает) – на вручении премии «Золотой граммофон-2013». Тут же стоит снимок его мамы...
В общем, в этом уголке кабинета есть все, что создает приятную атмосферу для его хозяина – дорогие ему люди и тёплые воспоминания.
Самый дорогой экспонат
– Вот это письмо – пожалуй, самое главное, что у меня есть в кабинете, – Маркин подводит меня к другому шкафу и вынимает какое-то благодарственное письмо. – СКР шефствует над разными учреждениями, в том числе над одним детским домом в Муроме. И вот я как-то играл в программе «Как стать миллионером», выиграл 600 тысяч рублей и все деньги отправил туда, детям. Мне потом директор этого детского дома прислал вот такое тёплое письмо. Это, наверное, самая приятная из всех моих наград, которые я получал в жизни.
– Кстати, в феврале этого года вышла ещё одна передача «Как стать миллионером», где я снова участвовал, – продолжает рассказ Владимир Иванович. – На этот раз играл в паре со Стасом Пьехой. Мы с ним, кстати, после программы дуэтом спели песню «Родина». Эксперты уверяют: эта песня, по всей видимости, станет хитом сезона. Так вот, на этой передаче мне снова удалось выиграть 600 тысяч рублей. На это раз я направил деньги в дом престарелых, который находится в моем родном Челябинске.
Да, наград и всевозможных грамот в кабинете Маркина действительно много. Есть тут и важные государственные награды (в том числе и Орден Дружбы), и не менее важные ведомственные, а так же грамоты, указы о награждениях... Есть, в частности, и благодарность за службу от Дмитрия Медведева, в бытность его президентом...
– А когда Дмитрий Анатольевич стал премьером, он не обиделся на вас за ту историю, когда он назвал следователей «козлами», ругаясь, что обыски проводят слишком рано, а вы в ответ публично выразили неудовольствие по поводу его замечаний? – интересуюсь у Владимира Ивановича.
– Не знаю. Эта история давно минувших дней. В любом случае, на моей карьере она никак не сказалась.
Книга афоризмов
– А зачем вам на работе книга афоризмов и вот ещё одна, тоже занятная – книга восточной мудрости? Неужели здесь читаете? По вечерам? – спрашиваю, неожиданно натыкаясь взглядом на книги, стоящие на полке рядом с благодарственным письмом из муромского детского дома. Тут же, рядом с афоризмами – куча книг по истории (есть и карамзинская «История государства Российского»), и масса юридической литературы...
– Не только по вечерам. Я эти книги часто пролистываю, иногда использую в своих синхронах к телепередачам.
Вот оно как – в этом помещении все вещи либо для души, либо для пользы. Но есть среди «обитателей» кабинета Маркина и вещи необязательные, как признается сам их хозяин – все, что домой нести не хочется. А – подарили. Это и всевозможные фигурки (среди них попадаются и забавные – к примеру, очень смешной бык), и даже функциональные (типа часов), и чего ещё только нет. Видно, впрочем, что они не очень дорогие, но все аккуратно расставлены по полочкам. Глаз не мозолят, а интерьер и настроение создают.