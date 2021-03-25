Знакомство артиста и официального представителя Следственного комитета завязалось в период записи песни “Родина”. Впервые она прозвучала в программе “Кто хочет стать миллионером?!”. Маркин и Пьеха играли в том эфире вместе и смогли заработать 600 тысяч рублей.

Пьеха проводил напарника по дуэту постом в Instagram:

- Сегодня ушел из жизни первый официальный представитель СК РФ - Владимир Иванович Маркин! Человек добрый, справедливый и открытый! Рад что был с вами знаком и дружен. Невероятно грустная новость. Царствие Небесное.

Представитель артиста Роман Петрухин в разговоре с “Собеседником” сказал, что других комментариев от Пьехи по поводу кончины Маркина не будет. О том, приедет ли певец на церемонию прощания в день похорон, он также говорить отказался: “Без комментариев”.

“Родина” была записана в феврале 2014 года во время Евромайдана на Украине. Песня попала во многие хит-парады и часто звучала по радио. Автором музыки указывают Валерия Дробыша, текста - Стаса Пьеху и Владимира Маркина. Официальный клип к этому дню набрал на Youtube 655 тысяч просмотров.